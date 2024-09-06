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6 сентября, 12:53

Пушилин впервые за 10 лет посетил Красногоровку и рассказал о военной хитрости бойцов

Пушилин: ВСУ несут ежедневные потери на окраинах Красногоровки в ДНР

Глава ДНР Денис Пушилин нанёс визит в город Красногоровка впервые за 10 лет. В своём телеграм-канале он сообщил, что подразделения ВСУ частично всё ещё дислоцируются на окраинах города, однако несут ежедневные потери.

Денис Пушилин впервые за десять лет посетил Красногоровку в ДНР. Видео © Telegram / Пушилин Д.В.

«Наконец-то после более чем 10-летнего перерыва побывал в Красногоровке… Когда приехал к ребятам, увидел управление боем: на экранах видны все окрестности, противник, его действия. Враг ещё полностью не выбит из окраин Красногоровки, несёт ежедневные потери, но пока пытается сдержать наше наступление подвозом живой силы, которая уничтожается в считанные дни», — написал Пушилин в своем телеграм-канале.

На данный момент в операции по освобождению города задействован отряд "Шторм" 110-й отдельной мотострелковой бригады 51-й общевойсковой армии под руководством Владимира Новикова с позывным Белый. Военнослужащие занимаются спасением мирного населения, так, например, недавно из зоны активных боевых действий была эвакуирована местная жительница. Именно это, по мнению главы ДНР, и является главным отличием российских военных от врагов, которые не гнушаются бросать собственных сослуживцев на верную смерть.

Глава ДНР добавил, что знает Новикова с 2014 года. По его словам, когда ВСУ прорывались в Кировское, Белый вместе с другими ополченцами, среди которых были горняки шахты «Комсомолец Донбасса» вытолкали с помощью погрузчиков вагоны со щебнем и приварили их к рельсам в направлении, откуда к городу прорывался враг. В результате ВСУ ничего не смогли сделать. Примечательно, что ополченцев было всего 20 человек.

Российские войска освободили ещё один населённый пункт в ДНР
Российские войска освободили ещё один населённый пункт в ДНР

Ранее Life.ru сообщал, что ВС РФ разбили украинскую САУ Caesar под Селидово в ДНР. На данном направлении прямо сейчас ведутся активные боевые действия. По информации разведки, подразделения ВСУ сдаются под мощным напором российских войск, бросают позиции и отступают на востоке города. На Красноармейском направлении украинские войска также несут тяжёлые потери. По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, этот самый сложный для Киева участок фронта.

Обложка ©

ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Мария Любицкая
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