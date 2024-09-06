Минобороны: ВС РФ разбили украинскую САУ Caesar под Селидово в ДНР
САУ Caesar. Обложка © Wikipedia / Sgt. 1st Class Mikki Sprenkle
В посёлке Цукурино в районе Селидово ДНР российские войска уничтожили 155-миллиметровую САУ Caesar французского производства, принадлежавшую ВСУ. Об этом рассказала пресс-служба Минобороны РФ. Местоположение цели установила разведка.
Уничтожение САУ Caesar в ДНР. Видео © Минобороны РФ
«Расчёт САУ противника разворачивал орудие для ведения огня в районе населённого пункта Цукурино в пяти километрах к югу от Селидово... Прямым попаданием оператор FPV-дрона поразил артустановку украинских националистов», — говорится в сообщении.
Недавно гаубицы «Мста-Б» ульяновских артиллеристов-десантников уничтожили отделения пехоты ВСУ на правом берегу Днепра. Российские войска продолжают выдавливать солдат киевского режима островной зоны дельты реки.