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6 сентября, 07:19

Минобороны: ВС РФ разбили украинскую САУ Caesar под Селидово в ДНР

САУ Caesar. Обложка © Wikipedia / Sgt. 1st Class Mikki Sprenkle

САУ Caesar. Обложка © Wikipedia / Sgt. 1st Class Mikki Sprenkle

В посёлке Цукурино в районе Селидово ДНР российские войска уничтожили 155-миллиметровую САУ Caesar французского производства, принадлежавшую ВСУ. Об этом рассказала пресс-служба Минобороны РФ. Местоположение цели установила разведка.

Уничтожение САУ Caesar в ДНР. Видео © Минобороны РФ

«Расчёт САУ противника разворачивал орудие для ведения огня в районе населённого пункта Цукурино в пяти километрах к югу от Селидово... Прямым попаданием оператор FPV-дрона поразил артустановку украинских националистов», — говорится в сообщении.

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Недавно гаубицы «Мста-Б» ульяновских артиллеристов-десантников уничтожили отделения пехоты ВСУ на правом берегу Днепра. Российские войска продолжают выдавливать солдат киевского режима островной зоны дельты реки.

Николай Рюмин
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