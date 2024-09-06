Российская артиллерия уничтожила подразделение ВСУ на правом берегу Днепра

Гаубицы «Мста-Б», принадлежащие Ульяновским артиллеристам-десантникам, уничтожили отделения пехоты ВСУ на правом берегу Днепра. Об этом журналистам рассказали в Минобороны России.

«На Каховском направлении в Херсонской области, подразделения Ульяновских десантников из состава группировки войск «Днепр» продолжают активные боевые действия, выдавливая противника из островной зоны дельты Днепра и уничтожая его на правобережье реки», — рассказали в оборонном ведомстве.

По данным Минобороны, БПЛА выявили на побережье реки укрытие, в котором расположилось подразделение пехоты ВСУ. Артиллеристы заняли огневую позицию, подготовили орудие – 152-мм гаубицу 2А65 «Мста-Б» и поразили противника.