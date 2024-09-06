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6 сентября, 04:48

Российская артиллерия уничтожила подразделение ВСУ на правом берегу Днепра

Артиллеристы-десантники поразили пункт управления ВСУ на правом берегу Днепра

Гаубицы «Мста-Б», принадлежащие Ульяновским артиллеристам-десантникам, уничтожили отделения пехоты ВСУ на правом берегу Днепра. Об этом журналистам рассказали в Минобороны России.

«На Каховском направлении в Херсонской области, подразделения Ульяновских десантников из состава группировки войск «Днепр» продолжают активные боевые действия, выдавливая противника из островной зоны дельты Днепра и уничтожая его на правобережье реки», — рассказали в оборонном ведомстве.

По данным Минобороны, БПЛА выявили на побережье реки укрытие, в котором расположилось подразделение пехоты ВСУ. Артиллеристы заняли огневую позицию, подготовили орудие – 152-мм гаубицу 2А65 «Мста-Б» и поразили противника.

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Ранее Life.ru сообщал о том, что два православных храма в Курской области пострадали в конце августа из-за обстрелов ВСУ. В храме села Большое Солдатское в результате атаки ВСУ были выбиты окна и посечён фасад здания. А храм в селе Уланок выгорел внутри, также разрушены купола и колокольня.

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VK / Минобороны

Илья Попов
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