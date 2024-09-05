В Курской области обстрелами ВСУ повреждены ещё два храма

Два православных храма в Курской области пострадали в конце августа из-за обстрелов ВСУ. Об этом рассказал руководитель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Курской епархии протоиерей Сергий Клинцов.

По его словам, которые приводятся на сайте РПЦ, в храме села Большое Солдатское в результате атаки ВСУ выбиты окна и посечён фасад здания. А храм в селе Уланок выгорел внутри, также разрушены купола и колокольня.

В сообщении уточняется, что население из этих сёл было эвакуировано. Данных о пострадавших нет.