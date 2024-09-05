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5 сентября, 17:53

В Курской области обстрелами ВСУ повреждены ещё два храма

РПЦ: От обстрелов ВСУ в Курской области в конце августа пострадали два храма

Два православных храма в Курской области пострадали в конце августа из-за обстрелов ВСУ. Об этом рассказал руководитель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Курской епархии протоиерей Сергий Клинцов.

По его словам, которые приводятся на сайте РПЦ, в храме села Большое Солдатское в результате атаки ВСУ выбиты окна и посечён фасад здания. А храм в селе Уланок выгорел внутри, также разрушены купола и колокольня.

В сообщении уточняется, что население из этих сёл было эвакуировано. Данных о пострадавших нет.

До этого РПЦ сообщала, что в результате обстрелов ВСУ пострадали уже несколько храмов Курской епархии: Горнальский Николаевский Белогорский мужской монастырь, храм Рождества Пресвятой Богородицы в селе Гуево, храм святителя Феодосия Черниговского в селе Попово-Лежачи, храм Покрова Пресвятой Богородицы в Алексеевке. Кроме того, ВСУ разрушили Вознесенский храм-часовню в курском посёлке Краснооктябрьский.

Укрывшуюся в храме группу жителей Суджи спасли из-под огня ВСУ
Укрывшуюся в храме группу жителей Суджи спасли из-под огня ВСУ
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Life.ru

Наталья Демьянова
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