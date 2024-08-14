ВСУ разрушили Вознесенский храм-часовню в Курской области

ВСУ разрушили Вознесенский храм-часовню в посёлке Краснооктябрьский Курской области. Об этом сообщил митрополит Курский и Рыльский Герман в рапорте на имя патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

"Пришло сообщение, что в посёлке Краснооктябрьский Глушковского района вражескими военными разрушен Вознесенский храм-часовня", — говорится в сообщении.

Также раскрыта судьба священников, выехавших из Суджанского района — все 12 человек находятся в безопасности. А из разрушенного Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря выехали настоятель и 14 человек братии.

"Один из насельников этой обители, иеромонах Симеон (Боруха) — настоятель Богородице-Рождественского храма села Гуево Суджанского района, несмотря на неоднократные настоятельные призывы выехать, остался. Сейчас с ним нет никакой связи и, к сожалению, мы о нём ничего не знаем. Надеемся, что он жив", — говорится в сообщении.