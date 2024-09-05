«Искандер» испепелил американскую РСЗО в районе села, где Зеленский записывал обращение

Как уточнили в Минобороны, координаты замаскированного места размещения РСЗО противника были переданы расчёту комплекса «Искандер», после чего по позиции и был нанесён удар. Цель поражена в районе села Могрица Сумской области. Кстати, вблизи этого населённого пункта 24 августа Владимир Зеленский записывал обращение по случаю Дня независимости Украины.