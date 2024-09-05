«Искандер» испепелил американскую РСЗО в районе села, где Зеленский записывал обращение
МО: ВС РФ уничтожили «Искандером» американскую РСЗО MLRS в Сумской области
Российские военные уничтожили с помощью ракетного комплекса «Искандер-М» уничтожили американскую ракетную систему залпового огня (РСЗО) М270 MLRS в Сумской области Украины. Пресс-служба Минобороны России опубликовала видео удара в телеграм-канале.
Уничтожение американской РСЗО М270 MLRS в Сумской области. Видео © Telegram / Минобороны России
«В результате ракетного удара, нанесенного расчётом ОТРК «Искандер-М», пусковая установка РСЗО М270 MLRS ВСУ была уничтожена», — говорится в сообщении ведомства.
Как уточнили в Минобороны, координаты замаскированного места размещения РСЗО противника были переданы расчёту комплекса «Искандер», после чего по позиции и был нанесён удар. Цель поражена в районе села Могрица Сумской области. Кстати, вблизи этого населённого пункта 24 августа Владимир Зеленский записывал обращение по случаю Дня независимости Украины.
Как сообщал Life.ru, сегодня утром российские войска уничтожили такую же установку РСЗО в районе села Рудневка Сумской области. Удар также был нанесен ракетным комплексом «Искандер».
Кадр из видео Telegram / Минобороны России