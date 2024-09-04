Российская авиация поразила резервы ВСУ в 12 населённых пунктах Сумской области

Российская авиация и ракетные войска поразили резервы ВСУ в 12 населённых пунктах Сумской области, сообщило Минобороны. Целями стали личный состав и техника 22-й и 115-й механизированных, 82-й и 95-й десантно-штурмовых, 92-й штурмовой бригад армии противника и 1-й бригады нацгвардии, а также 101-й, 103-й и 129-й бригад территориальной обороны.

«Нанесены удары по районам сосредоточения в <...> в районах населённых пунктов Белополье, Ворожба, Великий Бобрик, Глухов, Мирополье, новые Басы, Орловка, Павловка, Сумы, Эсмань, Юнаковка и Ямполь», — говорится в сообщении.