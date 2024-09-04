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4 сентября, 11:33

Российская авиация поразила резервы ВСУ в 12 населённых пунктах Сумской области

Российский бомбардировщик Су-34. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Fasttailwind

Российский бомбардировщик Су-34. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Fasttailwind

Российская авиация и ракетные войска поразили резервы ВСУ в 12 населённых пунктах Сумской области, сообщило Минобороны. Целями стали личный состав и техника 22-й и 115-й механизированных, 82-й и 95-й десантно-штурмовых, 92-й штурмовой бригад армии противника и 1-й бригады нацгвардии, а также 101-й, 103-й и 129-й бригад территориальной обороны.

«Нанесены удары по районам сосредоточения в <...> в районах населённых пунктов Белополье, Ворожба, Великий Бобрик, Глухов, Мирополье, новые Басы, Орловка, Павловка, Сумы, Эсмань, Юнаковка и Ямполь», — говорится в сообщении.

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Напомним, за минувшие сутки ВСУ потеряли в Курской области до 450 военнослужащих. Также уничтожены 17 единиц бронетехники, в том числе танк.

Матвей Константинов
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