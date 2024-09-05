Появилось видео, как расчёт «Искандера» уничтожил американскую РСЗО в Сумской области
МО: ВС РФ ударом комплекса «Искандер-М» уничтожили РСЗО MLRS в Сумской области
Российские военные ударом ракеты комплекса «Искандер-М» уничтожили реактивную систему залпового огня (РСЗО) MLRS Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Сумской области. Кадрами эпичного поражения техники противника поделилось Минобороны РФ.
Ракета «Искандера» уничтожила РСЗО MLRS ВСУ в Сумской области. Видео © Telegram / Минобороны России
«В результате ракетного удара ОТРК «Искандер-М» по разведанной огневой позиции уничтожены реактивная система залпового огня М270 MLRS, вспомогательная техника и боевики ВСУ в районе н. п. Рудневка Сумской области», — говорится в сообщении.
В оборонном ведомстве уточнили, что средствами объективного контроля были зафиксированы повторная детонация и полное уничтожение вражеской техники.
А ранее Life.ru писал, что военные ВС России нанесли ракетный удар по скоплению силы и техники ВСУ в Сумской области. По данным Минобороны, российские военные ликвидировали до 80 украинских бойцов.
Telegram / Минобороны России