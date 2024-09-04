80 ВСУшников — одной ракетой: Российский удар помножил на ноль скопление силы и техники противника
Минобороны РФ опубликовало видео ракетного удара по ВСУ в Сумской области
Российские военные нанесли ракетный удар по скоплению силы и техники ВСУ в райне населённого пункта Новые Басы в Сумской области. Об этом сообщили 4 сентября в пресс-службе Минобороны России. Было уничтожено до 80 человек личного состава.
Кадры объективного контроля нанесения ракетного удара по сосредоточению военной техники и вооружения ВСУ в Сумской области. Видео © Минобороны России
«Уничтожено семь единиц грузовой автомобильной техники, четыре единицы боевых бронемашин, девять единиц автомобильной техники повышенной проходимости и до 80 боевиков ВСУ», — проинформировали в военном ведомстве.
А ранее бойцы российской группировки войск «Север» вычислили местонахождение боевой машины реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire в Сумской области и спалили её высокоточным снарядом «Краснополь».
Минобороны России