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Регион
9 сентября, 15:25

ВСУ покинули позиции в донецкой Красногоровке

Солдаты Вооружённых сил Украины покинули позиции в Красногоровке Донецкой народной республики. Об этом сообщили в силовых структурах.

«Оставшаяся группировка противника в Красногоровке сбежала с оставшихся позиций. ВСУ в городе нет», — рассказали в силовых структурах, передаёт ТАСС.

Артиллерия ВС РФ ударила по скоплениям бойцов ВСУ в курском приграничье
Артиллерия ВС РФ ударила по скоплениям бойцов ВСУ в курском приграничье

Ранее Life.ru сообщал, что ВС РФ установили контроль над населённым пунктом Мемрик в Донецкой Народной Республике. Кроме того, наши бойцы освободили ещё два населённых пункта в ДНР и ЛНР. Под контроль ВС РФ перешли Николаевка, которую очистили от присутствия ВСУ военнослужащие группировки «Центр», и Стельмаховка. За неё сражались солдаты с «Западного» направления.

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Telegram / Зеленский

Александра Мышляева
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