ВСУ покинули позиции в донецкой Красногоровке
Солдаты Вооружённых сил Украины покинули позиции в Красногоровке Донецкой народной республики. Об этом сообщили в силовых структурах.
«Оставшаяся группировка противника в Красногоровке сбежала с оставшихся позиций. ВСУ в городе нет», — рассказали в силовых структурах, передаёт ТАСС.
Ранее Life.ru сообщал, что ВС РФ установили контроль над населённым пунктом Мемрик в Донецкой Народной Республике. Кроме того, наши бойцы освободили ещё два населённых пункта в ДНР и ЛНР. Под контроль ВС РФ перешли Николаевка, которую очистили от присутствия ВСУ военнослужащие группировки «Центр», и Стельмаховка. За неё сражались солдаты с «Западного» направления.
Telegram / Зеленский