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7 сентября, 09:16

«Виден невооружённым глазом»: Пушилин заявил о приближении ВС России к Угледару

Пушилин: Военные ВС РФ подошли близко к Угледару

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин побывал у военнослужащих 29-й гвардейской общевойсковой армии Восточного военного округа. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале. По словам Пушилина, наши бойцы подошли к Угледару и с каждым днём продвигаются всё дальше.

Пушилин приехал к бойцам на фронт. Видео © Telegram / Пушилин Д.В.

Руководитель республики также рассказал, что в военной части солдаты продемонстрировали ему новые тактические подходы к управлению боем с использованием современного технического обеспечения. Он отметил, что несмотря на новые технологии, которые используют бойцы в сражениях, земля считается освобождённой, когда туда ступает нога солдата.

«За мужество, проявленное при освобождении Донбасса в рамках СВО, наградил военнослужащих. Также с гордостью вручил знак отличия «За заслуги перед Донецкой Народной Республикой» 3-й степени с мечами командующему армии генерал-майору Олегу Моисееву», — добавил глава ДНР.

Пушилин отметил, что с каждым днём за спинами наших военнослужащих появляется всё больше населённых пунктов, в которых необходимо устраивать мирную жизнь.

Главные новости СВО: ВСУ готовятся к открытию новых фронтов, атакам под Николаевом и у Херсона, ситуация на 7 сентября
Главные новости СВО: ВСУ готовятся к открытию новых фронтов, атакам под Николаевом и у Херсона, ситуация на 7 сентября

Ранее в западных СМИ появилась информация, что болезненным ударом для ВСУ станет потеря Красноармейска. После этого, по данным западных союзников Незалежной, у Киева могут появиться большие проблемы.

Обложка ©

Telegram / Пушилин Д.В.

Александра Мышляева
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