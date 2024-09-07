Главные новости СВО: ВСУ готовятся к открытию новых фронтов, атакам под Николаевом и у Херсона, ситуация на 7 сентября Военный эксперт Александр Шарковский анализирует события недели с 1 по 7 сентября. 500-е ФАБы в Запорожье летят на 25% дальше, что будет после зачистки Селидова и Угледара в Донецкой области — на Life.ru. 6 сентября, 21:04 Российская реактивная система залпового огня (РСЗО) «Град» в зоне проведения СВО. Обложка © ТАСС / AP / Пресс-служба Минобороны РФ

Новые фронты для ВСУ не за горами. Боевики хунты под Николаевом и у Херсона готовятся к обороне против наступления Армии России: роют окопы, ставят «зубы дракона», строят доты. Зеленский, прекрасно понимая, как рушится фронт и чем грозит ему открытие новых направлений, сообщил своим кураторам о ближайших военных планах ВСУ на саммите НАТО в Рамштайне 6 сентября, потребовав больше F-16.

Военный эксперт Александр Шарковский. Фото © Telegram / Александр Шарковский

Курская область, 7 сентября

Первая неделя сентября для защитников Курской области была непростой. Неприятель продолжает наращивать силы на этом направлении и значительно увеличил численность личного состава и объём вооружений и техники тактической группировки войск «Сумы», которая действует на Курском направлении. Ярость боёв нарастает. Россияне не дают неприятелю закрепиться на достигнутых рубежах, постоянно контратакуют. Боевые потери врага значительно увеличились, теперь в среднем в сутки они составляют 450 человек убитыми и тяжелоранеными. С начала вторжения утраты ВСУ на этом направлении приблизились к 11 000 человек.

Активные бои идут в районе населённых пунктов Коренево, Ольговка, Малая Локня, Мартыновка. На полях сражений горят украинские танки и другая тяжёлая бронетехника. Глава Крыма Сергей Аксёнов рассказал о действиях крымских военных в Курской области и заодно поведал о множестве подбитых тяжёлых боевых машин: «В Курской области появились — и не просто появились, а уже уничтожены — бронемашины на базе немецкого «Леопарда».

В приграничье Сумской области российская авиация и артиллеристы разнесли на атомы сосредоточенным огнём несколько РСЗО противника, в том числе чешские системы «Вампир» и американские «Хаймарс». Ракеты и фронтовые бомбардировщики россиян удачно атаковали пункты скопления живой силы и бронетехники врага, а также уничтожена войсковая колонна противника на марше под Сумами.

Уничтожение БТР противника «Ланцетом». Видео © Telegram / Минобороны России

Харьковская область, 7 сентября

Подразделения российской группировки «Север» ведут интенсивные бои с украинским тактическим соединением «Харьков» корпусного уровня в Волчанске, Липцах, Глубоком на Харьковском направлении. МО РФ сообщило, что ОГВ «Север» за неделю уничтожила 3280 солдат противника.

На Купянском направлении Харьковской области ОГВ «Запад» противостоит украинская тактическая группа «Купянск» дивизионного уровня. Россияне значительно продвинулись северо-западнее Песчаного. Завершена зачистка Синьковки. Здесь ВС РФ вышли к берегу реки Оскола.

Бывший старший офицер НМ ЛНР Марочко сообщил о подготовке украинскими военными Купянска к обороне: «На высотных зданиях, вышках связи, высотных промышленных объектах устанавливаются камеры видеонаблюдения и военное оборудование разведки и связи. В подвальных помещениях гражданских объектов создаются склады материально-технического имущества и ракетно-артиллерийского вооружения».

Российские военные в зоне СВО. Фото © ТАСС / AP / Пресс-служба Минобороны РФ

Продолжаются бои и за Песчаное, где россияне взламывают оборону неприятеля в направлении Изюмского и близлежащих населённых пунктов. Потери ВСУ на данном участке фронта значительно увеличились начиная с 1 сентября и в среднем превысили 500 человек убитыми и ранеными в сутки, за неделю враг утратил безвозвратно 3350 своих бойцов.

Донецкая Народная Республика, 7 сентября

В боях за Часов Яр и на Северском направлении Донецкой Народной Республики (ДНР) тактическая группировка ВСУ «Часов Яр», которая по численности равна общевойсковой армии, в среднем в боях с 1 по 7 сентября за сутки теряет около 800 бойцов, за неделю — около 5000. Это самый высокий показатель на СВО. Россияне из ОГВ «Юг» удачно атаковали врага, закрепившегося в населённом пункте Калинина (находится в 1,2 километра по трассе О0506 от Часова Яра на север), и выбили его полностью из этого посёлка.

На Торецком направлении подразделения ОГВ «Центр» в течение недели освободили посёлок Дружба и завязали бои в н.п. Дачное (расположены на северо-востоке и севере от Торецка). Западнее Торецка идут бои за Нелеповку. В самом Торецке ВС РФ миновали центральную часть города и частично взяли под контроль его северо-восточные окраины.

На Покровском направлении 51-я армия, входящая в состав ОГВ ВС РФ «Центр», в течение недели ведёт бои на подступах к Мирнограду и Лысовке. После освобождения Карловки, Галицыновки, Мемрика, Заветного, Журавки и Михайловки россияне завязали сражения за Селидово и Украинск. В зоне ответственности ОГВ «Центр» противник за неделю потерял более 3500 военнослужащих.

Российские военные в зоне СВО. Фото © ТАСС / AP / Пресс-служба Минобороны РФ

ОГВ «Восток» на своём правом фланге продвигается с боями к населённым пунктам Горняк и Курахово. Также взят в полукольцо Угледар. Бойцы 58-й бригады ВСУ бежали из Пречистовки в направлении Новоукраинки, Золотой Нивы и Шахтёрского. Рокада Т0509 находится под контролем наших войск. Снабжение украинского гарнизона в Угледаре стало ещё более проблематичным. Похоже, что здесь скоро появится котёл, в котором окажется целая тактическая группа ВСУ.

Запорожская и Херсонская области, 7 сентября

Подразделения ОГВ «Днепр» в течение недели вели бои с противником на открытой местности севернее и северо-восточнее Работина и восточнее Малой Токмачки Запорожской области. Также артиллерия и штурмовая авиация ВС РФ уничтожили несколько важных целей на правом берегу Днепра в Херсонской области. ВКС РФ применили новые модули коррекции и планирования для авиабомб — с увеличенным крылом, позволяющие удлинить дистанцию полёта этих боеприпасов. Например, для ФАБ-500 с новым устройством планирование возможно до 85 километров.

Расчёты гаубиц «Мста-Б» уничтожили до отделения пехоты ВСУ в укрытии. Видео © Telegram / Минобороны России

Противник продолжает сосредоточение сил и средств в районах Орехова, Каменского, Приморского на левом берегу и Беленького, Лысогорки и Каневского на правом берегу Днепра.

Одновременно враг усиливает оборону на правобережье Херсонщины. По информации с той стороны, в Киеве считают, что ВС РФ скоро начнут форсирование Днепра и наступление в Николаевском направлении. Украинские источники сообщают о возведении оборонительного рубежа в 10 километрах от Надднепрянского. Вдоль Бериславского шоссе отрыт противотанковый ров, установлены «зубы дракона», возводятся доты и оборудуются траншеи. Ближе к Николаеву, рядом с н.п. Клапая, возводятся полевые фортификационные сооружения, прикрывающие трассу М14, соединяющую Херсон, Николаев и Одессу.

Авторы Александр Шарковский