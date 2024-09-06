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6 сентября, 11:15

ВСУ несут огромные суточные потери в Курской области

МО РФ: ВСУ за сутки потеряли до 300 бойцов и 10 бронированных машин под Курском

Вооружённые силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки потеряли до 300 военных и 12 единиц бронетехники в Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России в пятницу, 6 сентября.

«За сутки ВСУ потеряли до 300 военнослужащих и 12 единиц бронетехники, в том числе: два бронетранспортёра и 10 боевых бронированных машин, а также два артиллерийских орудия, станция РЭБ и 14 автомобилей», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве уточнили, что всего за время боевых действий в курском приграничье ВСУ лишились свыше 10400 солдат, 81 танка, 41 боевой машины пехоты (БМП), 74 бронетранспортёров, 599 боевых бронированных машин, 339 автомобилей, 76 артиллерийских орудий, 24 пусковых установок РСЗО, в том числе — семи М142 HIMARS и пяти М270 MLRS производства США.

Кроме того, украинские войска потеряли восемь пусковых установок зенитных ракетных комплексов (ЗРК), две транспортно-заряжающие машины, 19 станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ), семь РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, восемь единиц инженерной техники. Среди них — две инженерные машины разграждения и одно вооружение по разминированию — установка УР-77.

«У них там всё сгорело»: Алаудинов со смехом рассказал об ошибке ВСУ в Курской области
«У них там всё сгорело»: Алаудинов со смехом рассказал об ошибке ВСУ в Курской области

Тем временем российские военные продолжают вытеснять противника в Курской области. Как сообщил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов, противник буквально «выжигается» на Кореневском участке.

Обложка ©

ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Дарья Нарыкова
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