Вооружённые силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки потеряли до 300 военных и 12 единиц бронетехники в Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России в пятницу, 6 сентября.

«За сутки ВСУ потеряли до 300 военнослужащих и 12 единиц бронетехники, в том числе: два бронетранспортёра и 10 боевых бронированных машин, а также два артиллерийских орудия, станция РЭБ и 14 автомобилей», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве уточнили, что всего за время боевых действий в курском приграничье ВСУ лишились свыше 10400 солдат, 81 танка, 41 боевой машины пехоты (БМП), 74 бронетранспортёров, 599 боевых бронированных машин, 339 автомобилей, 76 артиллерийских орудий, 24 пусковых установок РСЗО, в том числе — семи М142 HIMARS и пяти М270 MLRS производства США.

Кроме того, украинские войска потеряли восемь пусковых установок зенитных ракетных комплексов (ЗРК), две транспортно-заряжающие машины, 19 станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ), семь РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, восемь единиц инженерной техники. Среди них — две инженерные машины разграждения и одно вооружение по разминированию — установка УР-77.