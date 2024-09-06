«У них там всё сгорело»: Алаудинов со смехом рассказал об ошибке ВСУ в Курской области
Алаудинов не смог сдержать смех, говоря о том, как ВСУ сбили российский беспилотник
Апти Алаудинов. Обложка © Telegram / Апти Алаудинов «АХМАТ»
Солдаты ВСУ неудачно сбили российский беспилотник в Курской области и сами пострадали. Об этом со смехом рассказал замначальника главного военно-политического управления ВС РФ генерал-майор Апти Алаудинов.
«Этот беспилотник так удачно на них упал, что там у них всё сгорело, прям ужас. Им было бы лучше его не сбивать, по моему, потому что он слишком точно сбился», — сказал командир спецназа «Ахмат» в обращении, опубликованном в его телеграм-канале.
Также Алаудинов заметил, что украинские войска постоянно стягивают новые силы в Курскую область, однако несут огромные потери. По его словам, отчитаться о большом количестве подбитой техники сейчас не получается, потому что ВСУ поняли, что они не могут безнаказанно передвигаться "даже на велосипедах".
За время боёв в Курской области, начавшихся 6 августа, ВСУ потеряли более 10 тысяч военных. Как подчеркнул командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов, сейчас там идёт решающий бой всей СВО. Напомним, что перед нападением на Курскую область украинское командование перебросило с Харьковского направления более 500 наёмников. Их включали в ряды отдельных полков небольшими подразделениями, чтобы иностранных боевиков не захватили в плен целыми группами.