«У них там всё сгорело»: Алаудинов со смехом рассказал об ошибке ВСУ в Курской области

Солдаты ВСУ неудачно сбили российский беспилотник в Курской области и сами пострадали. Об этом со смехом рассказал замначальника главного военно-политического управления ВС РФ генерал-майор Апти Алаудинов.

«Этот беспилотник так удачно на них упал, что там у них всё сгорело, прям ужас. Им было бы лучше его не сбивать, по моему, потому что он слишком точно сбился», — сказал командир спецназа «Ахмат» в обращении, опубликованном в его телеграм-канале.