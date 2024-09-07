Украина может получить по заслугам и серьёзно пострадать. По данным The Spectator, болезненным ударом для ВСУ станет потеря Красноармейска. После этого у Киева могут появиться большие проблемы.

«Его потеря будет для Украины сокрушительным ударом. Крупный логистический хаб на пересечении железных и автомобильных дорог, снабжающих другие города и посёлки вдоль донецкой линии фронта, стратегически важен для обеих сторон», — говорится в публикации.

Также в статье отметили, что в случае если Россия возьмёт Красноармейск под контроль, то в дальнейшем может произойти захват всего региона.