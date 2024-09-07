Западные союзники срочно предупредили Украину о «сокрушительном ударе»
Spectator: Потеря Красноармейска станет сокрушительным ударом для Украины
Украина может получить по заслугам и серьёзно пострадать. По данным The Spectator, болезненным ударом для ВСУ станет потеря Красноармейска. После этого у Киева могут появиться большие проблемы.
«Его потеря будет для Украины сокрушительным ударом. Крупный логистический хаб на пересечении железных и автомобильных дорог, снабжающих другие города и посёлки вдоль донецкой линии фронта, стратегически важен для обеих сторон», — говорится в публикации.
Также в статье отметили, что в случае если Россия возьмёт Красноармейск под контроль, то в дальнейшем может произойти захват всего региона.
Ранее сообщалось, что украинские власти призывают жителей покинуть город Красноармейск (украинское название — Покровск) в ДНР, объяснив требование стремительным приближением российских войск. Киев уже начал вывозить детей из населённых пунктов, которые находятся под Красноармейском. Также эвакуация проходит в Краматорском районе.
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