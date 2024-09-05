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5 сентября, 15:40

«Принципиально новая ситуация»: В Германии рассказали о переломном моменте СВО

Генерал ФРГ Катер: Взятие ВС РФ Красноармейска изменит всю ситуацию на фронте

Освобождение российскими войсками Красноармейска (украинское название — Покровск) приведёт к изменению всей ситуации на фронте. Таким мнением поделился немецкий генерал Роланд Катер.

«Русские получат центральный, важный с точки зрения логистики город. Там проходят железнодорожные линии, автомагистрали. И тогда для Украины — это принципиально новая ситуация», — сказал он в интервью телеканалу Welt.

Киев, как считает Катер, ослабил свои позиции в Донбассе вылазкой в Курскую область.

Ранее сообщалось, что украинские власти призывают жителей покинуть город Красноармейск (украинское название — Покровск) в ДНР, объяснив требование стремительным приближением российских войск.


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Отметим, что на данный момент ВС РФ набрали высокий темп на Покровском направлении и прорвали оборону ВСУ. Этого главным образом удалось достичь за счёт того, что украинское командование отвело от участка существенные резервы, чтобы атаковать Курскую область. Успехи российской армии на этом направлении в ДНР также оценили в ЦРУ, где заявили, что у ВС РФ есть все шансы освободить Покровск. Свои сложности на данном участке фронта и смежных с ним территориях осознают и в украинском Генштабе. Главком ВСУ Александр Сырский в прямом эфире признался, что целью атаки на Курскую область было отвлечь российские войска от Покровска, однако план провалился.

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Telegram / Минобороны России

Наталья Демьянова
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