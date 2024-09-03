Зеленского с Сырским разрывает дилемма – разгневать Пентагон или вывести ВСУ из-под Курска

Авантюра в Курской области обернулась против тех, кто её затеял. ВСУ не только застряли на тупиковом направлении, где они ничего не решают, но и стремительно теряют контроль над стратегически важным Покровском. Таким мнением поделился военный обозреватель «Царьграда» Влад Шлепченко.

Если верить украинским военным, то курскую авантюру затеял Владимир Зеленский несмотря на то, что его отговаривали генералы. Никто, в том числе и Запад, так и не понял, для чего нужно было это вторжение. Одно понятно — если лидер Украины хотел таким образом вынудить Россию на переговоры и заставить её принять свои условия перемирия, то он просчитался. Владимир Путин ясно дал понять, что курского вторжения русские не простят и не спустят с рук.

Ходят слухи, что Зеленскому ничего не остаётся, как вывести войска из-под Курска. Такой указ он якобы получил и от Пентагона. Однако Шлепченко сомневается, что президент и украинское командование пойдут на такой шаг.

«Если по ситуации на поле боя, то вероятность того, что сейчас главком ВСУ Александр Сырский начнёт вытаскивать силы с Курской области, невелика. Это будет всеми воспринято как поражение», — пояснил военный обозреватель.

Эксперт предположил, что противник с большой вероятностью изменит направление удара Запорожской группировки войск и устремит свои силы на Энергодар и предпримет попытки захватить ЗАЭС. Также Шлепченко не исключает другой вариант развития событий — эвакуацию Угледарской группировки ВСУ.

«Отдавать постепенно Донбасс и готовить оборону по Днепру с расчётом на то, что в 2025 году ВСУ сосредоточатся на обороне в Харьковской области (и других северных регионов), выстраивая линии обороны по притокам Днепра и лупя по России крылатыми ракетами американского-европейского производства с целью вынудить Москву пойти на заключение мира», — поделился своими прогнозами эксперт.

При этом он подчеркнул, что контрудар из Запорожья обещает успех, но на короткий срок. Оставление левого берега Днепра для ВСУ болезненно в психологическом плане, но выгодно стратегически.