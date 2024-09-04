Киев вывозит детей из 31 населённого пункта под Красноармейском и Краматорском

Киевские власти приняли решение эвакуировать детей из 31 населённого пункта в Красноармейском (украинское название — Покровский) и Краматорском районах в ДНР. Об этом сообщает пресс-служба украинского министерства по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий.