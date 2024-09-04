Киев вывозит детей из 31 населённого пункта под Красноармейском и Краматорском
Киевские власти приняли решение эвакуировать детей из 31 населённого пункта в Красноармейском (украинское название — Покровский) и Краматорском районах в ДНР. Об этом сообщает пресс-служба украинского министерства по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий.
Речь идёт об эвакуации из следующих населённых пунктов: Берестки, Вознесенка, Вовченко, Гнатовка, Длинная Балка, Дачное, Заря, Зеленовка, Кременная Балка, Новодмитровка, Новоселидовка, Степановка, Солнцевка, Старые Терны, Старая Николаевка, Степановка, Тарасовка, Яблоновка, Острое, Сухие Ялы, Янтарное, Ильиновка, Берёзовка, Бересток, Водяное Второе, Зелёное Поле, Калиновое, Александро-Калиновое, Попов Яр, Роскошное и Русин Яр.
Соответсвующее решение в ведомстве объяснили соображениями безопасности.
Ранее сообщалось, что украинские власти призывают жителей покинуть город Красноармейск (украинское название — Покровск) в ДНР, объяснив требование стремительным приближением российских войск.
Отметим, что на данный момент ВС РФ набрали высокий темп на Покровском направлении и прорвали оборону ВСУ. Этого главным образом удалось достичь за счёт того, что украинское командование отвело от участка существенные резервы, чтобы атаковать Курскую область. Успехи российской армии на этом направлении в ДНР также оценили в ЦРУ, где заявили, что у ВС РФ есть все шансы освободить Покровск. Свои сложности на данном участке фронта и смежных с ним территориях осознают и в украинском Генштабе. Главком ВСУ Александр Сырский в прямом эфире признался, что целью атаки на Курскую область было отвлечь российские войска от Покровска, однако план провалился.
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