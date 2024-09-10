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10 сентября, 08:13

ВС России освободили за сутки ещё четыре населённых пункта в ДНР

Российские военные за минувшие сутки освободили Галицыновку, Григоровку, Красногоровку и Водяное в ДНР. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Так, населённые пункты Красногоровка и Григоровка удалось освободить благодаря действиям подразделений Южной группировки войск ВС РФ. Галицыновку освободили военные из группировки войск «Центр», а Водяное — бойцы группировки войск «Восток».

А накануне ВС РФ установили контроль над населённым пунктом Мемрик в ДНР. Life.ru также писал, что солдаты Вооружённых сил Украины покинули позиции в Красногоровке Донецкой Народной Республики.

Артиллерия ВС РФ ударила по скоплениям бойцов ВСУ в курском приграничье
Артиллерия ВС РФ ударила по скоплениям бойцов ВСУ в курском приграничье
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Telegram / Минобороны России

Иван Косицын
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