ВС РФ «Искандером» уничтожили РСЗО М270 MLRS в Херсонской области
Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М» на вооружении ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Denis Kabelev
ВС России уничтожили американскую реактивную систему залпового огня М270 MLRS на вооружении ВСУ в Херсонской области, сообщило Минобороны. Удар выполнил расчёт оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М».
Удар «Искандером» по РСЗО ВСУ в Херсонской области. Видео © Telegram / Минобороны России
«В результате удара <...> по месту замаскированного укрытия уничтожена американская РСЗО М270 MLRS, вспомогательная техника и живая сила ВСУ в районе населённого пункта Малая Сейдеминуха в Херсонской области», — говорится в сообщении.
Ранее Минобороны показывало, как российский бомбардировщик Су-34 наносит удар по скоплению ВСУ в приграничном районе Курской области. Его выполнили с помощью планирующих авиабомб.