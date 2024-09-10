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10 сентября, 10:10

ВС РФ «Искандером» уничтожили РСЗО М270 MLRS в Херсонской области

Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М» на вооружении ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Denis Kabelev

Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М» на вооружении ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Denis Kabelev

ВС России уничтожили американскую реактивную систему залпового огня М270 MLRS на вооружении ВСУ в Херсонской области, сообщило Минобороны. Удар выполнил расчёт оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М».

Удар «Искандером» по РСЗО ВСУ в Херсонской области. Видео © Telegram / Минобороны России

«В результате удара <...> по месту замаскированного укрытия уничтожена американская РСЗО М270 MLRS, вспомогательная техника и живая сила ВСУ в районе населённого пункта Малая Сейдеминуха в Херсонской области», — говорится в сообщении.

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Ранее Минобороны показывало, как российский бомбардировщик Су-34 наносит удар по скоплению ВСУ в приграничном районе Курской области. Его выполнили с помощью планирующих авиабомб.

Матвей Константинов
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