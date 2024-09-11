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11 сентября, 05:57

ВС РФ освободили ещё два села в ходе контрнаступления под Курском, за ночь пройдено 150 км²

ВС РФ освободили населённые пункты Снагость и Апанасовска Курской области

ВС РФ освободили Снагость и Апанасовскe Курской области, пишет Mash. Бойцы приступили к их зачистке, уже точно пусто в населённых пунктах Гордеевка и 10-й октябрь. Однако не исключается единичное присутствие вражеских диверсионно-разведывательных групп.

За ночь бойцы 56-го полка ВДВ, 155-й и 810-й бригад продвинулись, по данным телеграм-канала, на площади в районе 150 квадратных километров. Также под полным контролем РФ: Коренёво, Кульбаки, Мартыновка, а также посёлок Нечаев.

Часть российской группировки подошла к Свердликово у Суджи, готовится штурм. С юго-востока Кореневского района выдавливает остатки ВСУ.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Vectorkel

Матвей Константинов
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