ВС РФ освободили ещё два села в ходе контрнаступления под Курском, за ночь пройдено 150 км²

ВС РФ освободили Снагость и Апанасовскe Курской области, пишет Mash. Бойцы приступили к их зачистке, уже точно пусто в населённых пунктах Гордеевка и 10-й октябрь. Однако не исключается единичное присутствие вражеских диверсионно-разведывательных групп.

За ночь бойцы 56-го полка ВДВ, 155-й и 810-й бригад продвинулись, по данным телеграм-канала, на площади в районе 150 квадратных километров. Также под полным контролем РФ: Коренёво, Кульбаки, Мартыновка, а также посёлок Нечаев.