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11 сентября, 23:35

В пух и прах: Российские бойцы разнесли крупный расчёт "Бабы-яги" в Курской области

Алаудинов: «Ахмат» продвинулся в Курской области и уничтожил крупный расчёт БПЛА

Российские силы продолжают вытеснять противника с территории курского приграничья. Об успехах военных рассказал командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов. По его словам, за сутки наши бойцы уничтожили несколько единиц вражеской техники, в числе которой был крупный расчёт БПЛА.

«[Уничтожили] одну артиллерийскую установку, ББМ, пикапы. Один из лучших результатов, я считаю, чему надо радоваться, расчёт «Бабы-яги». Я так понял, там находилась серьёзная группа — её, ребята, разнесли в пух и прах. Пацаны сожгли его», — рассказал Алаудинов в телеграм-канале.

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Напомним, 10 сентября ВС РФ начали масштабное контрнаступление в Курской области. Противник бежит и терпит большие потери. ВС РФ уже освободили около 10 населённых пунктов в Курской области

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VK / Минобороны РФ

Оксана Попова
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