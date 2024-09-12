В пух и прах: Российские бойцы разнесли крупный расчёт "Бабы-яги" в Курской области

Российские силы продолжают вытеснять противника с территории курского приграничья. Об успехах военных рассказал командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов. По его словам, за сутки наши бойцы уничтожили несколько единиц вражеской техники, в числе которой был крупный расчёт БПЛА.

«[Уничтожили] одну артиллерийскую установку, ББМ, пикапы. Один из лучших результатов, я считаю, чему надо радоваться, расчёт «Бабы-яги». Я так понял, там находилась серьёзная группа — её, ребята, разнесли в пух и прах. Пацаны сожгли его», — рассказал Алаудинов в телеграм-канале.