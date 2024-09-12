Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 сентября, 11:34

Силы ПВО сбили управляемую авиабомбу ВСУ в Курской области

В Курской области днём 12 сентября была сбита управляемая авиационная бомба ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.

«Управляемая авиационная бомба ВСУ сбита в приграничном районе Курской области», — написал он в телеграм-канале.

Смирнов также поблагодарил силы противовоздушной обороны за защиту.

ВС РФ освободили ещё два населённых пункта под Курском, зона контроля выросла до 170 км²
ВС РФ освободили ещё два населённых пункта под Курском, зона контроля выросла до 170 км²

Ранее сообщалось, что в Курской области зафиксировали падения обломков дронов ВСУ, а также целых беспилотников с неразорвавшейся боевой частью. Местных жителей призвали сохранять спокойствие и не приближаться к обломкам БПЛА.

Обложка ©

ТАСС / Александр Полегенько

Наталья Демьянова
  • Новости
  • ВСУ
  • Ситуация в Курской области
  • Происшествия
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров