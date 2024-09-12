Силы ПВО сбили управляемую авиабомбу ВСУ в Курской области

В Курской области днём 12 сентября была сбита управляемая авиационная бомба ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.

«Управляемая авиационная бомба ВСУ сбита в приграничном районе Курской области», — написал он в телеграм-канале.

ВС РФ освободили ещё два населённых пункта под Курском, зона контроля выросла до 170 км²

ВС РФ освободили ещё два населённых пункта под Курском, зона контроля выросла до 170 км²

Ранее сообщалось, что в Курской области зафиксировали падения обломков дронов ВСУ, а также целых беспилотников с неразорвавшейся боевой частью. Местных жителей призвали сохранять спокойствие и не приближаться к обломкам БПЛА.