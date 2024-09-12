ВС РФ освободили ещё два населённых пункта под Курском, зона контроля выросла до 170 км²
Mash: ВС РФ в ходе контрнаступления под Курском освободили Обуховку и Покровский
Российские войска в ходе контрнаступления в Курской области освободили ещё два населённых пункта. Как сообщает Mash, речь идёт о селе Обуховка и хуторе Покровский. Одновременно с этим бойцы 56-й гвардейской десантно-штурмовой бригады зачистили посёлки 10 Октября и Снагость, а 106-я гвардейская воздушно-десантная дивизия — посёлок Краснооктябрьское. Таким образом, за последние три дня зона контроля была расширена до 170 квадратных километров.
По данным телеграм-канала, противник продолжает атаковать наши позиции во фланги, пытаясь сорвать контрнаступление. Наиболее активные действия ВСУ зафиксированы в ночь на 12 сентября в Глушковском районе, но все они оказались безуспешными. Прямо сейчас боевые действия идут в районе населённых пунктов Весёлого и Елизаветовки.
Количество санитарных потерь среди ВСУшников, находящихся в Курской области, увеличилось до 1,3 тысячи человек в сутки. Существенно и выросло число пленных. Часть зашедших на российскую территорию украинских бригад отступили в Сумскую область ради сохранения жизней и техники.
У наших же военных в ближайших планах — отрезать части ВСУ от снабжения. Основной задачей является взятие под огневой контроль трассы на хутор Зелёный Шлях, а затем — Любимовки. За ночь наши военнослужащие продвинулись к Любимовке ещё на семь километров.
Напомним, 10 сентября ВС РФ начали масштабное контрнаступление в Курской области. Противник отступает и несёт большие потери. ВС РФ уже освободили более 10 населённых пунктов. Западные журналисты заметили, что контрнаступление в Курской области может оказать значительное символическое воздействие, став решительным ударом по надеждам Киева на успешное завершение операции.
Telegram / Минобороны России