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12 сентября, 10:19

ВС РФ освободили ещё два населённых пункта под Курском, зона контроля выросла до 170 км²

Mash: ВС РФ в ходе контрнаступления под Курском освободили Обуховку и Покровский

Российские войска в ходе контрнаступления в Курской области освободили ещё два населённых пункта. Как сообщает Mash, речь идёт о селе Обуховка и хуторе Покровский. Одновременно с этим бойцы 56-й гвардейской десантно-штурмовой бригады зачистили посёлки 10 Октября и Снагость, а 106-я гвардейская воздушно-десантная дивизия — посёлок Краснооктябрьское. Таким образом, за последние три дня зона контроля была расширена до 170 квадратных километров.

По данным телеграм-канала, противник продолжает атаковать наши позиции во фланги, пытаясь сорвать контрнаступление. Наиболее активные действия ВСУ зафиксированы в ночь на 12 сентября в Глушковском районе, но все они оказались безуспешными. Прямо сейчас боевые действия идут в районе населённых пунктов Весёлого и Елизаветовки.

Количество санитарных потерь среди ВСУшников, находящихся в Курской области, увеличилось до 1,3 тысячи человек в сутки. Существенно и выросло число пленных. Часть зашедших на российскую территорию украинских бригад отступили в Сумскую область ради сохранения жизней и техники.

У наших же военных в ближайших планах — отрезать части ВСУ от снабжения. Основной задачей является взятие под огневой контроль трассы на хутор Зелёный Шлях, а затем — Любимовки. За ночь наши военнослужащие продвинулись к Любимовке ещё на семь километров.

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Напомним, 10 сентября ВС РФ начали масштабное контрнаступление в Курской области. Противник отступает и несёт большие потери. ВС РФ уже освободили более 10 населённых пунктов. Западные журналисты заметили, что контрнаступление в Курской области может оказать значительное символическое воздействие, став решительным ударом по надеждам Киева на успешное завершение операции.

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Telegram / Минобороны России

Наталья Демьянова
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