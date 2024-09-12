«Запал пропал»: На замену матёрых бойцов ВСУ прислали под Курск «вялый пластилин», заявил военкор

Военкор отметил, что вторгались в Курскую область матёрые бойцы ВСУ, которые имели опыт сражений на других направлениях и были «нацелены на результат». Вскоре их всех перебили. В плен попадали, как правило, после ранения или по факту закончившегося боекомплекта. Сейчас же у них «запал пропал».

«За ними пошли силы закрепления. Сейчас в основном попадается вялый пластилин, который свой первый боевой опыт получил в Курской области. Есть те, кого на улице Винницы или Сум схватили всего три недели назад. А сегодня им ставят задачи по закреплению. При этом рядом нет людей, которые бы объяснили, что не всё, что взрывается рядом, тебя убивает», — сказал Коц.