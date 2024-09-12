«Запал пропал»: На замену матёрых бойцов ВСУ прислали под Курск «вялый пластилин», заявил военкор
Военкор Коц: Моральное состояние солдат ВСУ в Курской области резко падает
Подразделения войск киевского режима начали резко терять боевой настрой в Курской области. Об этом рассказал военный корреспондент Александр Коц в интервью «Комсомольской правде».
Военкор отметил, что вторгались в Курскую область матёрые бойцы ВСУ, которые имели опыт сражений на других направлениях и были «нацелены на результат». Вскоре их всех перебили. В плен попадали, как правило, после ранения или по факту закончившегося боекомплекта. Сейчас же у них «запал пропал».
«За ними пошли силы закрепления. Сейчас в основном попадается вялый пластилин, который свой первый боевой опыт получил в Курской области. Есть те, кого на улице Винницы или Сум схватили всего три недели назад. А сегодня им ставят задачи по закреплению. При этом рядом нет людей, которые бы объяснили, что не всё, что взрывается рядом, тебя убивает», — сказал Коц.
Эксперт заключил, таким бойцам критически сложно сдерживать страх, когда на тебя идут морпехи и десантники ВС РФ с двухлетним боевым опытом.
Напомним, 10 сентября ВС РФ начали масштабное контрнаступление в Курской области. Противник отступает и терпит большие потери. ВС РФ уже освободили около 10 населённых пунктов. Зпадные журналисты заметили, что контрнаступление в Курской области может оказать значительное символическое воздействие, став решительным ударом по надеждам Киева на успешное завершение операции.
Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51