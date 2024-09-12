В Курской области нашли упавшие беспилотники с неразорвавшейся боевой частью
В Курской области зафиксировали падения обломков украинских дронов, а также целых беспилотников с неразорвавшейся боевой частью. Об этом сообщил глава Пристенского района Виктор Петров.
«Сегодня ночью на территории Пристенского района были зафиксированы падения как обломков БПЛА, так и целых беспилотных летательных аппаратов с неразорвавшейся боевой части», — написал глава района в телеграм-канале.
Петров призвал местных жителей сохранять спокойствие и напомнил, что не следует приближаться к обломкам дронов и трогать их. В случае нахождения опасного объекта нужно позвонить по номеру 112, пояснил глава района.
Ранее Life.ru сообщал, что за ночь средства ПВО России сбили пять беспилотников ВСУ над тремя регионами РФ. Два из них были ликвидированы над Курской областью. Кроме того, рано утром средства ПВО уничтожили украинскую ракету в регионе.
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