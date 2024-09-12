В Курской области нашли упавшие беспилотники с неразорвавшейся боевой частью

В Курской области зафиксировали падения обломков украинских дронов, а также целых беспилотников с неразорвавшейся боевой частью. Об этом сообщил глава Пристенского района Виктор Петров.

«Сегодня ночью на территории Пристенского района были зафиксированы падения как обломков БПЛА, так и целых беспилотных летательных аппаратов с неразорвавшейся боевой части», — написал глава района в телеграм-канале.