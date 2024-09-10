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Регион
10 сентября, 17:43

Смирнов сообщил об уничтожении двух авиабомб ВСУ в Курской области

В Курской области вечером 10 сентября были сбиты две управляемые авиационные бомбы ВСУ. Об этом сообщил избранный губернатор Алексей Смирнов.

«Еще две управляемые авиационные бомбы ВСУ уничтожены вечером в приграничном районе Курской области», — написал он в телеграм-канале.

Смирнов поблагодарил силы противовоздушной обороны за защиту.

Ранее сегодня над регионом уже уничтожали авиабомбу. А в ночь на 10 сентября над регионом сбили 14 беспилотников.

ВС РФ начали масштабное контрнаступление под Курском и выбили ВСУ из Гордеевки за 1,5 часа
ВС РФ начали масштабное контрнаступление под Курском и выбили ВСУ из Гордеевки за 1,5 часа
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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Никита Никонов
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