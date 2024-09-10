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Регион
10 сентября, 14:14

В Курской области российская ПВО сбила управляемую авиационную бомбу ВСУ

В приграничном районе Курской области вечером во вторник, 10 сентября, российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинскую управляемую авиационную бомбу. Об этом заявил врио губернатора Алексей Смирнов.

«Управляемая авиационная бомба ВСУ сбита в приграничном районе Курской области. Благодарю наших бойцов ПВО», — написал он в телеграм-канале.

Накануне российские военные также сбили украинскую авиационную бомбу в курском приграничье. Это произошло утром 9 сентября.

В курском приграничье сбиты дрон и две управляемые авиационные бомбы ВСУ
В курском приграничье сбиты дрон и две управляемые авиационные бомбы ВСУ
Обложка ©

ТАСС / Николай Гынгазов

Никита Осипов
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