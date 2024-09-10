В Курской области российская ПВО сбила управляемую авиационную бомбу ВСУ

В приграничном районе Курской области вечером во вторник, 10 сентября, российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинскую управляемую авиационную бомбу. Об этом заявил врио губернатора Алексей Смирнов.

«Управляемая авиационная бомба ВСУ сбита в приграничном районе Курской области. Благодарю наших бойцов ПВО», — написал он в телеграм-канале.