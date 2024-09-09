Силы ПВО сбили утром управляемую авиабомбу ВСУ под Курском
Российские военные сбили украинскую авиационную бомбу в курском приграничье. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в своём телеграм-канале.
«Управляемая авиационная бомба ВСУ сбита утром в приграничном районе Курской области. Благодарю наших бойцов ПВО!», — написал глава региона.
Ранее генерал-майор Апти Алаудинов рассказал, что украинская армия попыталась прорваться вглубь Курской области на двух участках Суджанского направления, однако российские военны эти попытки пресекли, а ВСУ понесли большие потери.
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