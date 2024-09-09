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Регион
9 сентября, 06:33

Силы ПВО сбили утром управляемую авиабомбу ВСУ под Курском

Российские военные сбили украинскую авиационную бомбу в курском приграничье. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в своём телеграм-канале.

«Управляемая авиационная бомба ВСУ сбита утром в приграничном районе Курской области. Благодарю наших бойцов ПВО!», — написал глава региона.

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Ранее генерал-майор Апти Алаудинов рассказал, что украинская армия попыталась прорваться вглубь Курской области на двух участках Суджанского направления, однако российские военны эти попытки пресекли, а ВСУ понесли большие потери.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / J_K

Владимир Озеров
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