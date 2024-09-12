Средства ПВО уничтожили пять БПЛА над тремя российскими регионами
Минобороны: За ночь сбито 5 БПЛА над Белгородской, Брянской и Курской областями
Силы ПВО уничтожили пять украинских беспилотников над территорией российских регионов. По информации Минобороны РФ, речь идёт о Белгородской, Курской и Брянской областях.
«Дежурными средствами ПВО уничтожено пять украинских беспилотных летательных аппаратов. По два БПЛА сбито над территориями Белгородской и Курской областей и один над территорией Брянской области», — рассказали в оборонном ведомстве.
А в ночь на 10 сентября, украинские войска с помощью беспилотников атаковали ряд регионов России, в том числе Московскую область. Системы ПВО работали в Коломне, Домодедове, Люберцах и Подольске, однако больше всего пострадало Раменское, где два дрона попали в многоквартирный дом, вызвав пожары. Известно об одной погибшей и восьми пострадавших. Life.ru публиковал жуткое видео того самого попадания.
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