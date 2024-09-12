Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 сентября, 04:38

Средства ПВО уничтожили пять БПЛА над тремя российскими регионами

Минобороны: За ночь сбито 5 БПЛА над Белгородской, Брянской и Курской областями

Силы ПВО уничтожили пять украинских беспилотников над территорией российских регионов. По информации Минобороны РФ, речь идёт о Белгородской, Курской и Брянской областях.

«Дежурными средствами ПВО уничтожено пять украинских беспилотных летательных аппаратов. По два БПЛА сбито над территориями Белгородской и Курской областей и один над территорией Брянской области», — рассказали в оборонном ведомстве.

Четыре дрона ВСУ уничтожены над российскими регионами
Четыре дрона ВСУ уничтожены над российскими регионами

А в ночь на 10 сентября, украинские войска с помощью беспилотников атаковали ряд регионов России, в том числе Московскую область. Системы ПВО работали в Коломне, Домодедове, Люберцах и Подольске, однако больше всего пострадало Раменское, где два дрона попали в многоквартирный дом, вызвав пожары. Известно об одной погибшей и восьми пострадавших. Life.ru публиковал жуткое видео того самого попадания.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / aappp

Оксана Попова
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Происшествия
  • Курская область
  • Белгородская область
  • Брянская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров