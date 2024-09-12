Средства ПВО уничтожили пять БПЛА над тремя российскими регионами

Силы ПВО уничтожили пять украинских беспилотников над территорией российских регионов. По информации Минобороны РФ, речь идёт о Белгородской, Курской и Брянской областях.

«Дежурными средствами ПВО уничтожено пять украинских беспилотных летательных аппаратов. По два БПЛА сбито над территориями Белгородской и Курской областей и один над территорией Брянской области», — рассказали в оборонном ведомстве.