Воробьёв: Восемь человек пострадали при атаке украинских дронов на Раменское
Восемь человек пострадали при атаке украинских беспилотников на Раменское, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Глава региона лично побывал в городской больнице, где пообщался с ранеными. Один из них находится в состоянии средней степени тяжести, другой — в тяжёлом. Ещё двое обратились к врачам амбулаторно, госпитализация не потребовалась.
«Четверых пострадавших отвезли в больницу в Жуковском — это двое мужчин: 65 лет и 33 года с отравлением дымом и продуктами горения; а также две женщины: 52 года с переломом стопы и 31 год с отравлением продуктами горения», — написал чиновник в телеграм-канале, отметив, что угрозы жизни пострадавших нет.
Напомним, в ночь на 10 сентября ВСУ с помощью беспилотников атаковали ряд регионов России, в том числе Московскую область. Системы ПВО работали в Коломне, Домодедове, Люберцах и Подольске, однако больше всего «досталось» Раменскому, где два дрона попали в многоквартирный дом, вызвав пожары. Известно об одной погибшей — 46-летней женщине, работавшей охранницей звёзд шоу-бизнеса. Life.ru публиковал жуткое видео того самого попадания. По данным Минобороны, всего в столичном регионе сбили 26 БПЛА.
Life.ru