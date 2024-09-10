Воробьёв: Восемь человек пострадали при атаке украинских дронов на Раменское

Восемь человек пострадали при атаке украинских беспилотников на Раменское, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Глава региона лично побывал в городской больнице, где пообщался с ранеными. Один из них находится в состоянии средней степени тяжести, другой — в тяжёлом. Ещё двое обратились к врачам амбулаторно, госпитализация не потребовалась.

«Четверых пострадавших отвезли в больницу в Жуковском — это двое мужчин: 65 лет и 33 года с отравлением дымом и продуктами горения; а также две женщины: 52 года с переломом стопы и 31 год с отравлением продуктами горения», — написал чиновник в телеграм-канале, отметив, что угрозы жизни пострадавших нет.