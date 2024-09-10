Люди в слезах и на чемоданах: Life.ru публикует душераздирающее видео после атаки дронов в Раменском
Life.ru публикует душераздирающее видео после атаки дронов ВСУ в Раменском
Пенсионерка в Раменском. Обложка © Life.ru
После атаки дронов Вооружённых сил Украины (ВСУ) на подмосковное Раменское многие горожане остаются в пунктах временного размещения и не могут попасть домой. Life.ru показал реакцию местных жителей и обстановку в городе после варварского удара Киева.
Пожилая женщина плачет и смотрит на дом, который горел после атаки БПЛА в Раменском. Видео © Life.ru
На видео плачет пожилая женщина, которая стоит около горевшего после попадания беспилотников дома. Некоторые люди с вещами и собакой сидят на улице и не могут вернуться домой. А в ПВР в Раменском дети сидят на полу, всего там размещено свыше 40 человек. На территории округа открыто два таких пункта — в ДК имени Воровского и в школе на улице Высоковольтной. Для горожан организовали горячее питание.
Собака в Раменском. Фото © Life.ru
Напомним, что в ночь на 10 сентября украинские войска попытались атаковать Россию с помощью беспилотников самолётного типа. Часть из них была нацелена на Подмосковье, системы ПВО работали в Коломне, Домодедове, Люберцах, Подольске и Раменском. В последнем два вражеских БПЛА попали в многоквартирный дом и вызвали пожары. Сообщают об одной погибшей — 46-летней женщине. Несколько человек получили ранения. Одного из пострадавших подключили к системе ИВЛ. По информации Минобороны, всего у столицы сбили 26 дронов. Life.ru публиковал момент падения одного из них.