Люди в слезах и на чемоданах: Life.ru публикует душераздирающее видео после атаки дронов в Раменском

После атаки дронов Вооружённых сил Украины (ВСУ) на подмосковное Раменское многие горожане остаются в пунктах временного размещения и не могут попасть домой. Life.ru показал реакцию местных жителей и обстановку в городе после варварского удара Киева.

На видео плачет пожилая женщина, которая стоит около горевшего после попадания беспилотников дома. Некоторые люди с вещами и собакой сидят на улице и не могут вернуться домой. А в ПВР в Раменском дети сидят на полу, всего там размещено свыше 40 человек. На территории округа открыто два таких пункта — в ДК имени Воровского и в школе на улице Высоковольтной. Для горожан организовали горячее питание.