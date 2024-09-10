SHOT публикует момент удара дрона ВСУ по деревне под Раменским

Момент удара БПЛА в деревне Прудки Раменского района Подмосковья попал на видео. По данным SHOT, дрон упал и сдетонировал в лесу рядом с коттеджным посёлком «Европейский квартал». Обломки упали на бытовку одного из домов. Пострадала женщина, владелица коттеджа, и рабочий — у них лёгкие ранения.