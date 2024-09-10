ЕДГ — 2024
Ситуация в Курской области
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 сентября, 06:19

SHOT публикует момент удара дрона ВСУ по деревне под Раменским

Момент удара БПЛА в деревне Прудки Раменского района Подмосковья попал на видео. По данным SHOT, дрон упал и сдетонировал в лесу рядом с коттеджным посёлком «Европейский квартал». Обломки упали на бытовку одного из домов. Пострадала женщина, владелица коттеджа, и рабочий — у них лёгкие ранения.

Момент попадания дрона ВСУ в Подмосковье. Видео © SHOT

«Заехал поспать»: Один из дронов ВСУ задел квартиру Брутто из «Каспийского груза» в Подмосковье
«Заехал поспать»: Один из дронов ВСУ задел квартиру Брутто из «Каспийского груза» в Подмосковье

Напомним, в ночь на 10 сентября ВСУ вновь предприняли попытку атаковать территорию России. Сильно «досталось» Подмосковью, где системы ПВО работали в Коломне, Домодедово, Люберцах, Подольске и Раменском. В последнем городе два дрона попали в жилые дома, вызвав пожары. Известно о гибели 46-летней женщины и нескольких пострадавших. Минобороны уточняло, что всего в столичном регионе уничтожили 26 беспилотников.

Обложка ©

SHOT

Матвей Константинов
  • Новости
  • ВСУ
  • Только на Life
  • Происшествия
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров