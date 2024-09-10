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10 сентября, 05:21

«Заехал поспать»: Один из дронов ВСУ задел квартиру Брутто из «Каспийского груза» в Подмосковье

Рэпер Брутто показал последствия попадания дрона ВСУ по его квартире в Раменском

Один из украинских беспилотников, атаковавших Московскую область в ночь на 10 сентября, повредил квартиру рэпера Брутто (Тимура Одилбекова) из «Каспийского Груза» в Раменском. Рэпер приехал переночевать, а на утро увидел разбросанные по балкону осколки, и последствия атаки на фасадах близлежащих многоэтажек. На видео — эмоции артиста.

«Это — Раменское, <...> моя самая первая квартира. Давно сюда не приезжал. Сегодня ночью заехал поспать... Взрывов шесть я слышал», — говорит рэпер.

Последствия удара дрона ВСУ по квартире Брутто в Раменском. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / brutto.kg

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Напомним, минувшей ночью ВСУ предприняли крупную попытку атаковать территорию России, и больше всего «досталось» Подмосковью. Силы ПВО сбили в столичном регионе 16 дронов, в том числе в Коломне, Домодедово, Люберцах, Подольске и Раменском. В последнем два беспилотника попали в жилые дома, вызвав пожары. Известно о гибели 46-летней женщины и нескольких пострадавших.

Обложка ©

Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / brutto.kg

Матвей Константинов
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