«Заехал поспать»: Один из дронов ВСУ задел квартиру Брутто из «Каспийского груза» в Подмосковье

Один из украинских беспилотников, атаковавших Московскую область в ночь на 10 сентября, повредил квартиру рэпера Брутто (Тимура Одилбекова) из «Каспийского Груза» в Раменском. Рэпер приехал переночевать, а на утро увидел разбросанные по балкону осколки, и последствия атаки на фасадах близлежащих многоэтажек. На видео — эмоции артиста.

«Это — Раменское, <...> моя самая первая квартира. Давно сюда не приезжал. Сегодня ночью заехал поспать... Взрывов шесть я слышал», — говорит рэпер.

Последствия удара дрона ВСУ по квартире Брутто в Раменском. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / brutto.kg