«Заехал поспать»: Один из дронов ВСУ задел квартиру Брутто из «Каспийского груза» в Подмосковье
Рэпер Брутто показал последствия попадания дрона ВСУ по его квартире в Раменском
Один из украинских беспилотников, атаковавших Московскую область в ночь на 10 сентября, повредил квартиру рэпера Брутто (Тимура Одилбекова) из «Каспийского Груза» в Раменском. Рэпер приехал переночевать, а на утро увидел разбросанные по балкону осколки, и последствия атаки на фасадах близлежащих многоэтажек. На видео — эмоции артиста.
«Это — Раменское, <...> моя самая первая квартира. Давно сюда не приезжал. Сегодня ночью заехал поспать... Взрывов шесть я слышал», — говорит рэпер.
Последствия удара дрона ВСУ по квартире Брутто в Раменском. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / brutto.kg
Напомним, минувшей ночью ВСУ предприняли крупную попытку атаковать территорию России, и больше всего «досталось» Подмосковью. Силы ПВО сбили в столичном регионе 16 дронов, в том числе в Коломне, Домодедово, Люберцах, Подольске и Раменском. В последнем два беспилотника попали в жилые дома, вызвав пожары. Известно о гибели 46-летней женщины и нескольких пострадавших.
Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / brutto.kg