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Регион
10 сентября, 03:57
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Воробьев уточнил, что в Раменском погибла женщина, а не ребёнок

Пострадавший дом в Раменском. Обложка © Life.ru

Пострадавший дом в Раменском. Обложка © Life.ru

Информация о гибели девятилетнего ребёнка при ударе беспилотника ВСУ по многоэтажке в Раменском не подтвердилась, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Однако без жертв всё же не обошлось — погибла 46-летняя женщина.

«В пунктах временного проживания заселены 43 человека. Всех разместили и организовали горячее питание», — написал Воробьёв в телеграм-канале.

Дрон ВСУ врезался во второй дом в Раменском, устроив пожар
Дрон ВСУ врезался во второй дом в Раменском, устроив пожар

ВСУ предприняли атаку беспилотниками на столичный регион в ночь на 10 сентября. Было сбито 16 дронов. Два дрона попали в жилые дома в Раменском, несколько человек пострадали.

Артур Лапсаков
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