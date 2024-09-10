Воробьев уточнил, что в Раменском погибла женщина, а не ребёнок
Пострадавший дом в Раменском. Обложка © Life.ru
Информация о гибели девятилетнего ребёнка при ударе беспилотника ВСУ по многоэтажке в Раменском не подтвердилась, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Однако без жертв всё же не обошлось — погибла 46-летняя женщина.
«В пунктах временного проживания заселены 43 человека. Всех разместили и организовали горячее питание», — написал Воробьёв в телеграм-канале.
ВСУ предприняли атаку беспилотниками на столичный регион в ночь на 10 сентября. Было сбито 16 дронов. Два дрона попали в жилые дома в Раменском, несколько человек пострадали.