Росавиация сообщила о временных ограничениях в аэропортах Москвы и Казани

Временные ограничения введены в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский на фоне атак украинских беспилотников. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

«Для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов во вторник, 10 сентября, на работу трёх аэропортов московского региона — Внуково, Домодедово и Жуковский — были введены временные ограничения», — уточнил он.

Также для обеспечения безопасности полётов с 07:00 мск 10 сентября ограничения введены на работу аэропорта Казани. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы.