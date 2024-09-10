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Регион
10 сентября, 04:57

Росавиация сообщила о временных ограничениях в аэропортах Москвы и Казани

Временные ограничения введены в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский на фоне атак украинских беспилотников. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

«Для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов во вторник, 10 сентября, на работу трёх аэропортов московского региона — Внуково, Домодедово и Жуковский — были введены временные ограничения», — уточнил он.

Также для обеспечения безопасности полётов с 07:00 мск 10 сентября ограничения введены на работу аэропорта Казани. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы.

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Напомним, в ночь на 10 сентября украинские войска предприняли попытку массированной атаки на российские регионы беспилотниками. Дроны были сбиты сразу в шести регионах страны — Брянской, Липецкой, Калужской, Курской, Тульской и Московской областях.

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Telegram / Аэропорт Домодедово

Артур Лапсаков
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