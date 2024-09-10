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Регион
10 сентября, 04:42

Погибшая женщина и пожары в домах: Что известно о массированной атаке ВСУ на Россию

Беспилотники ВСУ в ночь на 10 сентября атаковали шесть регионов России

В ночь на 10 сентября украинские войска предприняли попытку массированной атаки на российские регионы беспилотниками. Дроны были сбиты сразу в пяти регионах страны.

Работать силам ПВО пришлось в Брянской области, где за три часа было уничтожено 59 дронов. Также БПЛА сбили и подавили в Липецкой, Калужской, Курской и Тульской областях, где сбитое устройство упало на объект топливно-энергетического комплекса, не нарушив его работы.

Сильнее всего досталось Подмосковью. Там было сбито сразу 16 беспилотников в Раменском городском округе, Коломне, Домодедово, Люберцах и Подольске. Два дрона попали в жилые дома в Раменском, вызвав пожары. Изначально сообщалось о гибели девятилетнего ребёнка, однако, как сообщил губернатор Андрей Воробьёв, эта информация не подтвердилась. На данный момент известно о гибели 46-летней женщины и нескольких пострадавших.

Шестой дрон ВСУ за ночь сбили в Раменском городском округе
Шестой дрон ВСУ за ночь сбили в Раменском городском округе

А накануне, 9 сентября, работать военным пришлось в Курской области. Там была сбита управляемая авиабомба ВСУ. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.

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Life.ru

Артур Лапсаков
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