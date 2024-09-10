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10 сентября, 08:31

Воробьёв: Власти займутся восстановлением домов в Раменском после атаки БПЛА

Повреждённые дома в Раменском после атаки украинского БПЛА. Обложка © Life.ru

Повреждённые дома в Раменском после атаки украинского БПЛА. Обложка © Life.ru

Власти возьмут на себя ответственность за восстановление домов в Раменском, которые были повреждены после атаки украинских беспилотников. Об этом губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв сообщил в своём телеграм-канале.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв прибыл в пункт временного размещения и встретился с пострадавшими после атаки в Раменском. Видео © Telegram / Воробьёв LIVE 

«Все расходы на восстановление зданий мы берём на себя вместе с Фондом капитального ремонта Подмосковья. У нас есть небольшое количество квартир, в которые в ближайшее время нельзя будет войти. Для таких семей мы предложили несколько вариантов временного размещения: гостиница или съёмное жилье, денежная компенсация. Все расходы мы компенсируем», — заявил он.

Также глава региона заявил, что спасательная операция всё ещё не закончена, так как у многих жителей пострадавших в результате атаки домов в квартирах остались домашние животные и документы. Питомцев, а также ценные вещи вернут хозяевам после того, как специалисты удостоверятся, что данная зона безопасна.

Кроме того, Воробьёв посетил пункт временного размещения, чтобы встретиться с жителями пострадавших домов. Он также навестил в больнице пострадавших. На данный момент два человека находятся в тяжёлом состоянии.

Воробьёв: В одном из домов в Раменском из-за БПЛА повреждены 54 квартиры
Воробьёв: В одном из домов в Раменском из-за БПЛА повреждены 54 квартиры

Напомним, в ночь на 10 сентября ВСУ попытались атаковать Россию с помощью БПЛА самолётного типа. Часть из которых была нацелена на Московскую область, системы ПВО работали в Коломне, Домодедово, Люберцах, Подольске и Раменском. В последнем два летательных объекта попали в многоквартирный дом и вызвали пожары. Сообщают об одной погибшей — 46-летней женщине. Несколько человек получили ранения. По информации Минобороны, всего у столицы сбили 26 БПЛА. Life.ru публиковал момент падения одного из них.

Мария Любицкая
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