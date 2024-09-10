Воробьёв: Власти займутся восстановлением домов в Раменском после атаки БПЛА

Власти возьмут на себя ответственность за восстановление домов в Раменском, которые были повреждены после атаки украинских беспилотников. Об этом губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв сообщил в своём телеграм-канале.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв прибыл в пункт временного размещения и встретился с пострадавшими после атаки в Раменском. Видео © Telegram / Воробьёв LIVE

«Все расходы на восстановление зданий мы берём на себя вместе с Фондом капитального ремонта Подмосковья. У нас есть небольшое количество квартир, в которые в ближайшее время нельзя будет войти. Для таких семей мы предложили несколько вариантов временного размещения: гостиница или съёмное жилье, денежная компенсация. Все расходы мы компенсируем», — заявил он.

Также глава региона заявил, что спасательная операция всё ещё не закончена, так как у многих жителей пострадавших в результате атаки домов в квартирах остались домашние животные и документы. Питомцев, а также ценные вещи вернут хозяевам после того, как специалисты удостоверятся, что данная зона безопасна.