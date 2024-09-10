Воробьёв: В одном из домов в Раменском из-за БПЛА повреждены 54 квартиры
Андрей Воробьёв на месте атаки беспилотника. Обложка © Telegram / Воробьёв LIVE
В Раменском 54 квартиры жилого дома получили повреждения после атаки украинских беспилотников. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв, находящийся на месте происшествия. Обстановка в городе — на видео SHOT.
Обстановка в Раменском после атаки БПЛА ВСУ. Видео © SHOT
«Приехал в Раменское — к дому на Спортивном проезде, который пострадал от удара БПЛА. Здесь повреждены обшивка, перегородки между комнатами и оконные проёмы. Несущие конструкции целы. Всего в первом подъезде пострадали 54 квартиры из 102», — написал он.
Чиновник добавил, на Высоковольтной улице из-за удара пострадали пять балконов. Там начался пожар, но на квартиры не перекинулся. Рядом были найдены заминированные обломки беспилотника, поэтому приняли решение эвакуировать пять соседних домов.
В округе работают оперативные службы. Губернатор отметил, что к 20:00 жителям скажут, когда они смогут вернуться в свои квартиры. Всё пострадавшее имущество будет восстановлено за счет властей, заключил чиновник.
Напомним, в ночь на 10 сентября ВСУ попытались атаковать Россию с помощью БПЛА самолётного типа. Часть из которых была нацелена на Московскую область, системы ПВО работали в Коломне, Домодедово, Люберцах, Подольске и Раменском. В последнем два летательных объекта попали в многоквартирный дом и вызвали пожары. Сообщают об одной погибшей — 46-летней женщине. Несколько человек получили ранения. По информации Минобороны, всего у столицы сбили 26 БПЛА. Life.ru публиковал момент падения одного из них.