Воробьёв: В одном из домов в Раменском из-за БПЛА повреждены 54 квартиры

В Раменском 54 квартиры жилого дома получили повреждения после атаки украинских беспилотников. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв, находящийся на месте происшествия. Обстановка в городе — на видео SHOT.

Обстановка в Раменском после атаки БПЛА ВСУ. Видео © SHOT

«Приехал в Раменское — к дому на Спортивном проезде, который пострадал от удара БПЛА. Здесь повреждены обшивка, перегородки между комнатами и оконные проёмы. Несущие конструкции целы. Всего в первом подъезде пострадали 54 квартиры из 102», — написал он.

Чиновник добавил, на Высоковольтной улице из-за удара пострадали пять балконов. Там начался пожар, но на квартиры не перекинулся. Рядом были найдены заминированные обломки беспилотника, поэтому приняли решение эвакуировать пять соседних домов.