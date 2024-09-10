Life.ru побывал в квартире, пострадавшей больше всего при атаке дронов на Раменское
SHOT: Житель Раменского выжил, вскочив с кровати после уничтожения первого дрона
Житель подмосковного Раменского спас свою жизнь, вскочив с кровати после уничтожения первого украинского беспилотника. Александр рассказал SHOT, что сразу после этого его постель засыпало осколками, а на кухне вспыхнул балкон. Он выгорел. Последствия атаки — на видео.
Последствия удара дрона ВСУ по дому в Раменском. Видео © SHOT
Дрон врезался в квартиру на 13-м этаже дома № 11 по улице Высоковольтной, мужчина живёт всего двумя этажами ниже. Несмотря на это, именно его «однушка» получила самые серьёзные повреждения. По словам Александра, теперь его квартире требуется капитальный ремонт.
Напомним, в ночь на 10 сентября ВСУ попытались атаковать Россию с помощью беспилотников. Многие из них направились в Подмосковье, системы ПВО работали в Коломне, Домодедово, Люберцах, Подольске и Раменском. В последнем два дрона попали в жилые дома, вызвав пожары. Известно об одной погибшей — 46-летней женщине. Несколько человек пострадали. По данным Минобороны, всего у столицы сбили 26 БПЛА. Life.ru публиковал момент падения одного из них.