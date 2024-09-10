Life.ru побывал в квартире, пострадавшей больше всего при атаке дронов на Раменское

Житель подмосковного Раменского спас свою жизнь, вскочив с кровати после уничтожения первого украинского беспилотника. Александр рассказал SHOT, что сразу после этого его постель засыпало осколками, а на кухне вспыхнул балкон. Он выгорел. Последствия атаки — на видео.