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Регион
10 сентября, 07:59

Одного из пострадавших при атаке дронов на Раменское подключили к ИВЛ

Один из пострадавших при атаке украинских беспилотников на подмосковное Раменское подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких. На видео — визит губернатора Андрея Воробьёва в палату к Роману. Его готовят к транспортировке в столицу.

Андрей Воробьёв общается с пострадавшим при атаке дронов на Раменское. Видео © Пресс-служба губернатора Московской области

«Не переживайте... Угрозы жизни нет, слава Богу. На свадьбу к вам приеду, хорошо?», — подбодрил его глава региона.

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Напомним, в ночь на 10 сентября Киев атаковал территорию России с помощью беспилотников. В частности, «досталось» Подмосковью, где системы ПВО работали в Коломне, Домодедово, Люберцах, Подольске и Раменском. В последнем два дрона попали в дома и вызвали пожары. Всего у столицы сбили 26 БПЛА. Life.ru публиковал момент падения одного из них. Известно об одной погибшей — 46-летней женщине, жившей в однокомнатной квартире. Несколько человек пострадали. Роман же, которого вот-вот отправят лечиться в Москву, в момент удара спал дома.

Обложка ©

Пресс-служба губернатора Московской области

Матвей Константинов
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