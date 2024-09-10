«Звериное мщение»: ВСУ отыгрываются на жителях Раменского за провалы на фронте, заявила Захарова
Захарова связала атаку дронов на Раменское с ухудшением положения ВСУ
Мария Захарова. Обложка © Фотобанк Фонда Росконгресс / Степан Пугачев
Желание терроризировать мирное население растёт у Киева по мере ухудшения положения ВСУ, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова. Соответствующее заявление она сделала, комментируя атаку беспилотников на Московскую область и, в частности, Раменское.
«Чем слабее позиции «на земле» у киевского режима, несмотря на ту массированную поддержку деньгами, вооружением, тем больше будет желание вот такого звериного, как они считают, мщения», — сказала дипломат.
Захарова поддержала жителей Раменского. По её словам, внешнеполитическое ведомство даст официальный комментарий по данному поводу и проведёт работу в международных организациях.
Напомним, в ночь на 10 сентября ВСУ предприняли попытку атаковать Россию с использованием беспилотников. Многие из них полетели в Московскую область, где системы ПВО работали в Коломне, Домодедово, Люберцах, Подольске и Раменском. В последнем два летательных объекта попали в многоквартирный дом и вызвали пожары. Сообщают об одной погибшей — 46-летней женщине. Несколько человек получили ранения. Всего у столицы сбили 26 БПЛА. Life.ru публиковал момент падения одного из них.