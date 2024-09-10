«Звериное мщение»: ВСУ отыгрываются на жителях Раменского за провалы на фронте, заявила Захарова

Желание терроризировать мирное население растёт у Киева по мере ухудшения положения ВСУ, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова. Соответствующее заявление она сделала, комментируя атаку беспилотников на Московскую область и, в частности, Раменское.

«Чем слабее позиции «на земле» у киевского режима, несмотря на ту массированную поддержку деньгами, вооружением, тем больше будет желание вот такого звериного, как они считают, мщения», — сказала дипломат.