Один из пострадавших при атаке БПЛА на Раменское находится в тяжёлом состоянии

Один из пострадавших при атаке БПЛА на дом в Раменском находится в тяжёлом состоянии. За его жизнь сейчас борются врачи, сообщает SHOT.

Пострадавший при атаке БПЛА на дом в Раменском. Фото © SHOT

По данным телеграм-канала, 41-летний Роман в момент атаки спал в квартире многоэтажки на Высоковольтной улице. Мужчина госпитализирован с открытой черепно-мозговой травмой и множественными ранениями ног.

Пострадавший работает менеджером-консультантом, увлекается электронной музыкой.