Один из пострадавших при атаке БПЛА на Раменское находится в тяжёлом состоянии
Один из пострадавших при атаке БПЛА на дом в Раменском находится в тяжёлом состоянии. За его жизнь сейчас борются врачи, сообщает SHOT.
Пострадавший при атаке БПЛА на дом в Раменском. Фото © SHOT
По данным телеграм-канала, 41-летний Роман в момент атаки спал в квартире многоэтажки на Высоковольтной улице. Мужчина госпитализирован с открытой черепно-мозговой травмой и множественными ранениями ног.
Пострадавший работает менеджером-консультантом, увлекается электронной музыкой.
Напомним, минувшей ночью ВСУ предприняли крупную попытку атаковать территорию РФ, и больше всего «досталось» Подмосковью. Силы противовоздушной обороны сбили и перехватили в столичном регионе 20 дронов, в том числе в Коломне, Домодедово, Люберцах, Подольске и Раменском. В последнем два БПЛА попали в жилые дома, вызвав пожары. Известно о гибели 46-летней женщины и нескольких пострадавших.
Life.ru