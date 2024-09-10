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10 сентября, 06:00

Один из пострадавших при атаке БПЛА на Раменское находится в тяжёлом состоянии

Один из пострадавших при атаке БПЛА на дом в Раменском находится в тяжёлом состоянии. За его жизнь сейчас борются врачи, сообщает SHOT.

Пострадавший при атаке БПЛА на дом в Раменском. Фото © SHOT

Пострадавший при атаке БПЛА на дом в Раменском. Фото © SHOT

По данным телеграм-канала, 41-летний Роман в момент атаки спал в квартире многоэтажки на Высоковольтной улице. Мужчина госпитализирован с открытой черепно-мозговой травмой и множественными ранениями ног.

Пострадавший работает менеджером-консультантом, увлекается электронной музыкой.

Напомним, минувшей ночью ВСУ предприняли крупную попытку атаковать территорию РФ, и больше всего «досталось» Подмосковью. Силы противовоздушной обороны сбили и перехватили в столичном регионе 20 дронов, в том числе в Коломне, Домодедово, Люберцах, Подольске и Раменском. В последнем два БПЛА попали в жилые дома, вызвав пожары. Известно о гибели 46-летней женщины и нескольких пострадавших.

Воробьёв прибыл на место падения обломков БПЛА в Раменском
Воробьёв прибыл на место падения обломков БПЛА в Раменском
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Life.ru

Иван Косицын
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