Стала известна личность жительницы Раменского, погибшей при атаке БПЛА
SHOT: Погибшая при атаке БПЛА жительница Раменского жила на 10-м этаже
46-летняя жительница Раменского Зинаида Ахметовна погибла в результате атаки беспилотника 10 сентября. По данным SHOT, в момент удара женщина спала в квартире на десятом этаже в доме на Спортивном проезде.
Зинаида Ахметовна жила в однушке площадью 42 квадрата.
Напомним, в ночь на вторник, 10 сентября ВСУ с помощью БПЛА попытались атаковать Московскую область, системы ПВО работали в Коломне, Домодедово, Люберцах, Подольске и Раменском. В последнем два летательных объекта попали в многоквартирный дом и вызвали пожары. По информации Минобороны, всего у столицы сбили 26 беспилотников.
Life.ru