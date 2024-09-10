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10 сентября, 07:43

Стала известна личность жительницы Раменского, погибшей при атаке БПЛА

SHOT: Погибшая при атаке БПЛА жительница Раменского жила на 10-м этаже

46-летняя жительница Раменского Зинаида Ахметовна погибла в результате атаки беспилотника 10 сентября. По данным SHOT, в момент удара женщина спала в квартире на десятом этаже в доме на Спортивном проезде.

Зинаида Ахметовна жила в однушке площадью 42 квадрата.

Напомним, в ночь на вторник, 10 сентября ВСУ с помощью БПЛА попытались атаковать Московскую область, системы ПВО работали в Коломне, Домодедово, Люберцах, Подольске и Раменском. В последнем два летательных объекта попали в многоквартирный дом и вызвали пожары. По информации Минобороны, всего у столицы сбили 26 беспилотников.

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Life.ru

Алексей Берковиц
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