Погибшая при атаке дронов в Подмосковье работала охранником звёзд шоу-бизнеса
Женщина, погибшая в результате атаки украинских беспилотников в Подмосковье, работала в столичном ЧОП, охраняющем звёзд шоу-бизнеса и большие концерты.
Как выяснил SHOT, 46-летняя Зинаида У. была сотрудницей московского ЧОП "Карат-Ц", которое занимается охраной звёзд шоу-бизнеса, театров и концертов. В Подмосковье она переехала несколько лет назад — до этого женщина жила в Волгоградской области.
Женщина, погибшая в результате атаки украинских беспилотников в Подмосковье. Фото © SHOT
Во время атаки беспилотника Зинаида спала в квартире, ей на голову упал обломок. От удара женщина погибла. Вместе с ней там находилась подруга, которая спаслась, но выбраться из разрушенной однушки смогла только спустя 20 минут после удара БПЛА.
Напомним, что ночью 10 сентября ВСУ устроили массовый налёт дронов на территорию России. Силами ПВО были сбиты и перехвачены 144 украинских беспилотника самолётного типа. Самые значительные разрушения — в подмосковном Раменском. Там два дрона попали в жилые дома, вызвав пожары. Известно об одной погибшей — 46-летней женщине. Несколько человек пострадали. Также силы ПВО работали в Коломне, Домодедово, Люберцах, Подольске. Всё, что известно к этой минуте — в материале Life.ru.