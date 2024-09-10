Погибшая при атаке дронов в Подмосковье работала охранником звёзд шоу-бизнеса

Женщина, погибшая в результате атаки украинских беспилотников в Подмосковье, работала в столичном ЧОП, охраняющем звёзд шоу-бизнеса и большие концерты.

Как выяснил SHOT, 46-летняя Зинаида У. была сотрудницей московского ЧОП "Карат-Ц", которое занимается охраной звёзд шоу-бизнеса, театров и концертов. В Подмосковье она переехала несколько лет назад — до этого женщина жила в Волгоградской области.

Женщина, погибшая в результате атаки украинских беспилотников в Подмосковье. Фото © SHOT