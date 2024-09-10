ЕДГ — 2024
Ситуация в Курской области
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 сентября, 08:33

Погибшая при атаке дронов в Подмосковье работала охранником звёзд шоу-бизнеса

Женщина, погибшая в результате атаки украинских беспилотников в Подмосковье, работала в столичном ЧОП, охраняющем звёзд шоу-бизнеса и большие концерты.

Как выяснил SHOT, 46-летняя Зинаида У. была сотрудницей московского ЧОП "Карат-Ц", которое занимается охраной звёзд шоу-бизнеса, театров и концертов. В Подмосковье она переехала несколько лет назад — до этого женщина жила в Волгоградской области.

Женщина, погибшая в результате атаки украинских беспилотников в Подмосковье. Фото © SHOT

Женщина, погибшая в результате атаки украинских беспилотников в Подмосковье. Фото © SHOT

Во время атаки беспилотника Зинаида спала в квартире, ей на голову упал обломок. От удара женщина погибла. Вместе с ней там находилась подруга, которая спаслась, но выбраться из разрушенной однушки смогла только спустя 20 минут после удара БПЛА.

Опубликован список пострадавших в результате атаки БПЛА в Подмосковье
Опубликован список пострадавших в результате атаки БПЛА в Подмосковье

Напомним, что ночью 10 сентября ВСУ устроили массовый налёт дронов на территорию России. Силами ПВО были сбиты и перехвачены 144 украинских беспилотника самолётного типа. Самые значительные разрушения — в подмосковном Раменском. Там два дрона попали в жилые дома, вызвав пожары. Известно об одной погибшей — 46-летней женщине. Несколько человек пострадали. Также силы ПВО работали в Коломне, Домодедово, Люберцах, Подольске. Всё, что известно к этой минуте — в материале Life.ru.

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Происшествия
  • Только на Life
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров