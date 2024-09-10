Опубликован список пострадавших в результате атаки БПЛА в Подмосковье
SHOT: Число пострадавших в результате атаки БПЛА в Подмосковье увеличилось до 13
Число пострадавших в результате атаки БПЛА в Подмосковье увеличилось до 13 человек. Life.ru публикует список раненных:
1. Марина Б. — 1987 года рождения;
2. Марина К. — 1993 года рождения;
3. Владимир Б. — 1991 года рождения;
4. Надежда О. — 1979 года рождения;
5. Рада К. — 1984 года рождения;
6. Александр Л. — 1980 года рождения;
7. Николай С. — 1999 года рождения;
8. Вячеслав П. — 1996 года рождения;
9. Виктор Т. — 1959 года рождения;
10. Роман П. — 1983 года рождения;
11. Ирина К. — 1972 года рождения;
12. Оматилло Г. — 1995 года рождения.
Пострадавшие в результате атаки БПЛА в Подмосковье. Видео © SHOT
Личность ещё одного пострадавшего устанавливается. Ранее сообщалось, что один из пострадавших — Роман П. — находится в тяжёлом состоянии. Мужчина госпитализирован с открытой черепно-мозговой травмой и множественными ранениями ног.
Напомним, в ночь на 10 сентября ВСУ предприняли попытку атаковать Россию с использованием беспилотников. Многие из них полетели в Московскую область, где системы ПВО работали в Коломне, Домодедово, Люберцах, Подольске и Раменском. В последнем два летательных объекта попали в многоквартирный дом и вызвали пожары. Сообщают об одной погибшей — 46-летней женщине. Всего у столицы сбили 26 БПЛА. Life.ru публиковал момент падения одного из них.
Life.ru