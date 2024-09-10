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10 сентября, 07:42

Опубликован список пострадавших в результате атаки БПЛА в Подмосковье

SHOT: Число пострадавших в результате атаки БПЛА в Подмосковье увеличилось до 13

Число пострадавших в результате атаки БПЛА в Подмосковье увеличилось до 13 человек. Life.ru публикует список раненных:

1. Марина Б. — 1987 года рождения;

2. Марина К. — 1993 года рождения;

3. Владимир Б. — 1991 года рождения;

4. Надежда О. — 1979 года рождения;

5. Рада К. — 1984 года рождения;

6. Александр Л. — 1980 года рождения;

7. Николай С. — 1999 года рождения;

8. Вячеслав П. — 1996 года рождения;

9. Виктор Т. — 1959 года рождения;

10. Роман П. — 1983 года рождения;

11. Ирина К. — 1972 года рождения;

12. Оматилло Г. — 1995 года рождения.

Пострадавшие в результате атаки БПЛА в Подмосковье. Видео © SHOT

Личность ещё одного пострадавшего устанавливается. Ранее сообщалось, что один из пострадавших — Роман П. находится в тяжёлом состоянии. Мужчина госпитализирован с открытой черепно-мозговой травмой и множественными ранениями ног.

Напомним, в ночь на 10 сентября ВСУ предприняли попытку атаковать Россию с использованием беспилотников. Многие из них полетели в Московскую область, где системы ПВО работали в Коломне, Домодедово, Люберцах, Подольске и Раменском. В последнем два летательных объекта попали в многоквартирный дом и вызвали пожары. Сообщают об одной погибшей — 46-летней женщине. Всего у столицы сбили 26 БПЛА. Life.ru публиковал момент падения одного из них.

Воробьёв: В одном из домов в Раменском из-за БПЛА повреждены 54 квартиры
Воробьёв: В одном из домов в Раменском из-за БПЛА повреждены 54 квартиры
Обложка ©

Life.ru

Иван Косицын
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