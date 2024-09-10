Огненная вспышка и грохот: Появилось видео удара БПЛА по многоэтажке в Раменском, где погибла женщина

Появилось видео момента удара беспилотника по жилому дому в подмосковном Раменском, в результате которого погибла женщина. Запись публикует SHOT.

Видео удара БПЛА по многоэтажке в Раменском, где погибла женщина. Видео © SHOT

Напомним, ранее стало известно, что 46-летняя жительница Раменского Зинаида Ахметовна погибла в результате атаки беспилотника 10 сентября. В момент удара женщина спала в квартире на десятом этаже в доме на Спортивном проезде. Обломок упал ей на голову.