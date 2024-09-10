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Регион
10 сентября, 09:44

Огненная вспышка и грохот: Появилось видео удара БПЛА по многоэтажке в Раменском, где погибла женщина

SHOT опубликовал видео удара БПЛА по многоэтажке в Раменском, где погибла женщина

Появилось видео момента удара беспилотника по жилому дому в подмосковном Раменском, в результате которого погибла женщина. Запись публикует SHOT.

Видео удара БПЛА по многоэтажке в Раменском, где погибла женщина. Видео © SHOT

Напомним, ранее стало известно, что 46-летняя жительница Раменского Зинаида Ахметовна погибла в результате атаки беспилотника 10 сентября. В момент удара женщина спала в квартире на десятом этаже в доме на Спортивном проезде. Обломок упал ей на голову.

Люди в слезах и на чемоданах: Life.ru публикует душераздирающее видео после атаки дронов в Раменском
Люди в слезах и на чемоданах: Life.ru публикует душераздирающее видео после атаки дронов в Раменском

Как сообщал Life.ru, в ночь на 10 сентября ВСУ предприняли очередную попытку атаковать российские регионы. В частности, дроны добрались до Подмосковья, средства ПВО сработали в Коломне, Домодедове, Люберцах, Подольске и Раменском. В последнем два вражеских беспилотника попали в многоквартирный дом и вызвали пожары. Сообщают об одной погибшей — 46-летней женщине. Несколько человек получили ранения. По информации Минобороны, всего у столицы сбили 26 БПЛА.

Обложка ©

Life.ru

Никита Никонов
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