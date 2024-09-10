Огненная вспышка и грохот: Появилось видео удара БПЛА по многоэтажке в Раменском, где погибла женщина
SHOT опубликовал видео удара БПЛА по многоэтажке в Раменском, где погибла женщина
Появилось видео момента удара беспилотника по жилому дому в подмосковном Раменском, в результате которого погибла женщина. Запись публикует SHOT.
Видео удара БПЛА по многоэтажке в Раменском, где погибла женщина. Видео © SHOT
Напомним, ранее стало известно, что 46-летняя жительница Раменского Зинаида Ахметовна погибла в результате атаки беспилотника 10 сентября. В момент удара женщина спала в квартире на десятом этаже в доме на Спортивном проезде. Обломок упал ей на голову.
Как сообщал Life.ru, в ночь на 10 сентября ВСУ предприняли очередную попытку атаковать российские регионы. В частности, дроны добрались до Подмосковья, средства ПВО сработали в Коломне, Домодедове, Люберцах, Подольске и Раменском. В последнем два вражеских беспилотника попали в многоквартирный дом и вызвали пожары. Сообщают об одной погибшей — 46-летней женщине. Несколько человек получили ранения. По информации Минобороны, всего у столицы сбили 26 БПЛА.
Life.ru