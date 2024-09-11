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11 сентября, 04:14

Четыре дрона ВСУ уничтожены над российскими регионами

Минобороны: ПВО сбила 4 БПЛА над Орловской, Курской и Белгородской областями

Минувшей ночью силы ПВО уничтожили четыре БПЛА над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских БПЛА самолётного типа из которых два сбиты над территорией Орловской области и по одному – над территориями Белгородской и Курской областей», — рассказали в МО РФ.

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В ночь на 10 сентября ВСУ предприняли масштабную попытку атаковать российскую территорию, и больше всего «досталось» Подмосковью. Силы ПВО уничтожили и перехватили в столичном регионе 20 дронов, в том числе в Коломне, Домодедово, Люберцах, Подольске и Раменском. В последнем два летательных аппарата попали в жилые дома, инициировав пожары. Известно о гибели 46-летней женщины и нескольких пострадавших. Life.ru публиковал видео момента падения одного из дронов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

Оксана Попова
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