Четыре дрона ВСУ уничтожены над российскими регионами

Минувшей ночью силы ПВО уничтожили четыре БПЛА над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских БПЛА самолётного типа из которых два сбиты над территорией Орловской области и по одному – над территориями Белгородской и Курской областей», — рассказали в МО РФ.