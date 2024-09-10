«Большой стресс»: Жительница Раменского рассказала о первых минутах после атаки дрона ВСУ по жилому дому
Жительница Раменского рассказала о пожаре после попадания дрона ВСУ в жилой дом
Повреждённый дом после атаки ВСУ в Раменском. Обложка © Life.ru
Жительница дома в городе Раменское Московской области проснулась в 4:10 утра и увидела дым со стороны подъезда. Её отец отправился помогать жильцам после начавшегося из-за атаки БПЛА пожара, рассказала РИА «Новости» женщина по имени Валерия.
«Мы с семьёй проснулись в 4:10 утра от того, что беспилотник попал в наш дом. Мы выглянули в окно и увидели, что со стороны первого подъезда идёт дым. Папа предположил то, что беспилотник прилетел в наш дом, и побежал на улицу. Он прибежал к первому подъезду и увидел то, что там горит 11-й и 12-й этаж», — пояснила она.
Жительница дома отметила, что на улице в то время уже собрались жильцы. Пожарные, прибывшие на место инцидента, поднялись на 11-й и 12-й этажи, однако в квартиры пробраться было очень трудно. По словам женщины, её отец надышался гарью, не выдержал и вернулся на улицу. Он позвонил семье и сказал им выходить вниз.
«Потом, когда я вышла на улицу, мы услышали ещё один взрыв. Это прилетел беспилотник в дом напротив — на Высоковольтную (улицу)», — уточнила Валерия.
После этого на улицу вышли мама Валерии и её младшая сестра. Специалисты призвали людей не заходить обратно в подъезды и даже на территорию самого жилого комплекса. Собеседница агентства подчеркнула, что все боялись за свои жизни и волновались за соседей. По её словам, для людей случившееся — «большой стресс».
Напомним, что в ночь на 10 сентября украинские войска с помощью беспилотников атаковали ряд регионов России, в том числе Московскую область. Системы ПВО работали в Коломне, Домодедове, Люберцах и Подольске, однако больше всего пострадало Раменское, где два дрона попали в многоквартирный дом, вызвав пожары. Известно об одной погибшей — 46-летней женщине, работавшей охранницей звёзд шоу-бизнеса. Life.ru публиковал жуткое видео того самого попадания. Известно о восьми пострадавших, один из них находится в больнице в тяжёлом состоянии.