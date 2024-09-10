«Большой стресс»: Жительница Раменского рассказала о первых минутах после атаки дрона ВСУ по жилому дому

Жительница дома в городе Раменское Московской области проснулась в 4:10 утра и увидела дым со стороны подъезда. Её отец отправился помогать жильцам после начавшегося из-за атаки БПЛА пожара, рассказала РИА «Новости» женщина по имени Валерия.

«Мы с семьёй проснулись в 4:10 утра от того, что беспилотник попал в наш дом. Мы выглянули в окно и увидели, что со стороны первого подъезда идёт дым. Папа предположил то, что беспилотник прилетел в наш дом, и побежал на улицу. Он прибежал к первому подъезду и увидел то, что там горит 11-й и 12-й этаж», — пояснила она.

Жительница дома отметила, что на улице в то время уже собрались жильцы. Пожарные, прибывшие на место инцидента, поднялись на 11-й и 12-й этажи, однако в квартиры пробраться было очень трудно. По словам женщины, её отец надышался гарью, не выдержал и вернулся на улицу. Он позвонил семье и сказал им выходить вниз.

«Потом, когда я вышла на улицу, мы услышали ещё один взрыв. Это прилетел беспилотник в дом напротив — на Высоковольтную (улицу)», — уточнила Валерия.