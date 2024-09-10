«Окна дрожали»: Жительница Коломны рассказала, как пережила атаку беспилотников ВСУ

Во время ночной атаки беспилотников жительница Коломны слышала несколько ударов, начиная с 02:30 вторника, 10 сентября. Об этом она рассказала в беседе с 360.ru. По словам женщины, следующий удар пришёлся на четвёртый час ночи, ещё несколько прозвучали в 04:30 и в 05:44.