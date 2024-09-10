«Окна дрожали»: Жительница Коломны рассказала, как пережила атаку беспилотников ВСУ
Жительница Коломны рассказала о серии ударов в городе при атаке БПЛА ВСУ
Во время ночной атаки беспилотников жительница Коломны слышала несколько ударов, начиная с 02:30 вторника, 10 сентября. Об этом она рассказала в беседе с 360.ru. По словам женщины, следующий удар пришёлся на четвёртый час ночи, ещё несколько прозвучали в 04:30 и в 05:44.
«То есть много раз. [Удары были] сильные, у меня даже окна чуть дрожали», — отметила местная жительница.
Сама женщина не пострадала во время ночной атаки беспилотников. Однако общее число пострадавших в Подмосковье достигло 13 на данный момент. Их список ранее опубликовал Life.ru.
Напомним, в ночь на 10 сентября российская ПВО уничтожила 144 украинских беспилотника. В Московской области ПВО сработала в Коломне, Домодедове, Люберцах, Подольске и Раменском. В последнем два БПЛА попали в многоквартирные дома и вызвали пожары. Известно об одной погибшей. Всего у столицы сбили 26 беспилотников, момент падения одного из них опубликовал Life.ru.
Telegram / Zelenskiy / Official